Walter Becker är död

Grundade bandet Steely Dan – blev 67 år gammal

Foto: Dave Martin/AP/TT Walter Becker under en musikfestival i New Orleans 2007.

Walter Becker, gitarrist och grundare av rockbandet Steely Dan, är död.

Det bekräftas på hans officiella hemsida.

Becker blev 67 år gammal.

Walter Becker , mannen som grundade rockbandet Steely Dan, har dött. Dödsbeskedet kom på hans egen hemsida . Där syns två bilder på honom, en som barn och en i vuxen ålder. Enligt datumet ovanför bilden dog han under dagen.

Bandet Steely Dan bildades 1972. Becker som var gitarrist startade det tillsammans med Donald Fagen på sång och keyboard. Bandet var som störst under 1970-talet. Texterna är ofta ironiska. Bland deras mest kända låtar finns ”Do it again”, ”Rikki don’t lose that number” och ”Black friday”.

Vann fyra Grammys

Becker och Fagen var de enda konstanta medlemmarna i bandet.

2001 valdes de två herrarna in i amerikanska ”Rock and roll of fame”. Ett år tidigare släppte bandet sitt första studioalbum på 20 år, vilket blev en succé. De tilldelades fyra Grammys.

Walter Becker blev 67 år.