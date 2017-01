Grundaren till kultbandet död











Pete Overend Watts, basist i legendariska bandet Mott the hoople har gått bort i sviterna av cancer.

Han blev 69 år.

I söndags avled Pete Overend Watts , en av grundarna till brittiska bandet Mott the hopple, rapporterar BBC.

Pete Overend Watts var med från starten 1969 och spelade in hits som ”Roll away the stone” och ”All the young dudes”.

Den senare låten skrevs av David Bowie , som var ett fan till gruppen, för att rädda bandet som var nära att splittras på grund av dåliga försäljningssiffror.

”En väldigt karismatisk person”

De tidigare bandmedlemmarna hyllar nu sin vän.

På Facebook skriver Verden Allen , som spelade keyboard, att Watts var ”en varm, rolig, intelligent, talangfull och väldigt karismatisk person som alltid hade en underhållande historia att berätta.”

Och bandkollegan Morgan Fisher skrive r:

”Han lämnade den här världen som en riktig hjälte, en samuraj”.