Miss Li tatuerar sig – efter ofrivilliga doppet

Skaffade ett litet minne efter plaskolyckan





Miss Li föll i plurret i Skellefteå.

Nu har hon gaddat sig som en påminnelse om att ta det lite lugnare.

Linda ”Miss Li” Carlsson , 35, var i gasen under sin spelning på En Flotte i Skellefteå igår. Inför flera tusen åskådare klev hon snett – och föll med huvudet före ner i Skellefteå älv.

Sedan simmade hon upp och fortsatte sjunga – fortfarande på gott humör.

Nu har den omtumlande upplevelsen resulterat i en tatuering. Sent i går kväll valde Miss Li att gadda sig för att påminna sig själv om att ta det försiktigt.

”Tyckte den var passande”

På Instagram visar artisten upp texten ”Ta’re lugnt” som numera pryder hennes handled.

”Så när jag gick tillbaks till hotellet i Skellefteå 01.00 i natt och fick erbjudande om en gratis tatuering så tyckte jag att denna var lite passande”, skriver hon.

Efter det ofrivilliga doppet fortsatte Miss Li spela i ytterligare en timme.

”Vad gör man inte för 15 000 jublande och härliga människor. The show must go on. Nu står jag i duschen och försöker tina upp”, skrev hon i ett sms till Nöjesbladet efteråt.