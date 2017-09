Hade vi levt i en bättre värld om ”Robinson” hade stoppats för 20 år sedan?























1 av 10 | Foto: Joachim Lundgren / AFTONBLADET

Det är tjugo år sedan ”Expedition: Robinson” hade premiär. Serien som förändrade tv-landskapet för alltid. Och som SVT nästan stoppade från att sändas.

Det är en svindlande tanke vad som hade hänt då.

Hade vi sluppit alla dokusåpor eller realityserier? Hade folk varit mindre kändiskåta och narcissistiska? Hade vi levt i en bättre värld?

Det är ju inte riktigt av samma dignitet som att man minns var man var och vad man gjorde när John Lennon sköts eller när två flygplan flög in i World Trade Center-skraporna.

Men jag var faktiskt där på presentationen av tv-serien som förändrade tv och världen för alltid.

När Harald Treutiger 1997 stod i SVT-huset i tropikhjälm framför en palm gjord av plast och berättade om public service-tv:s nya lördagsunderhållning.

– Det är en variant av Robinson Crusoe, ”Flugornas herre” och ”Tio små negerpojkar”, sa han.

(Jo, Agatha Christie -deckaren hette fortfarande så då, det var först 2007 den bytte titel till ”Och så var de bara en” på svenska).

Jag reagerade på upplägget att samarbete skulle kollidera med konkurrens och fiendeskap och frågade om det inte var upplagt för tragedier.

– Tragedier är ett enormt starkt ord. Men vi räknar med spänningar inom gruppen.

Spänningar. Jojo. Den första deltagaren som hade röstats ut i örådet, begick självmord innan programserien började visas.

Nyskapande, modigt och underhållande

När det väl hade premiär, blev det ramaskri bland både tittare och kritiker. Det pratades om fascist-tv. Om vilken påverkan det kunde ha på barn, att de nu skulle leka elaka örådslekar på lekplatserna. SVT:s vd Sam Nilsson stoppade visningarna, programmet klipptes om och fick så småningom, efter långbänk i tv-huset, nypremiär i en något snällare version. Då blev det succé. Resten är tv-historia…

Några få program som kan kallas reality-serier fanns redan, men Robinson tog det till en ny nivår och det dröjde inte länge förrän hela världen hakade på den nya tv-genren i full skala.

Var det rätt eller fel att släppa Robinson fritt?

Jag är kluven.

Jag gillade Robinson från start. Tycker det var ett spännande experiment. Nyskapande, modigt och, ja, faktiskt, underhållande på ett nytt sätt när man gjorde lördagsnöje av folks inbördes relationer på en öde ö, där de både tvingades samarbeta och jävlas med varandra i en tuff kamp för att få mat och för att slutgiltigt vinna tävlingen och rätt mycket pengar.

Hög verkshöjd

Redan andra säsongen fanns problemet med att deltagarna visste vad som väntade. Både på den öde ön och i form av kändisskap när serien började visas. Men så länge serien var kvar i SVT höll man en rätt hög verkshöjd. Man höll hårt på att deltagarna skulle vara en blandning när det gäller åldrar och samhällsklasser.

Men vad hade hänt om Sam Nilsson hade bestämt sig för att det absolut inte var public service-mässigt att sända Robinson? Om SVT hade kastat Robinson i papperskorgen?

Hade alla efterföljare, det vi sedan dess kallar för dokusåpor eller reality-tv, existerat över huvud taget?

”Big brother”, ”Villa Medusa”, ”Baren”, Farmen”, ”Camp Molloy”, ”Temptation island”, ”Bachelor”, ”Paradise hotel” och allt vad de heter och dejtande bönder och präster och grälande Hollywoodfruar och köpgalna Ullaredskunder är ju alla ett slags varianter på Robinson-konceptet. Så kallat ”vanligt folk” placeras ihop i olika miljöer, grälar, bråkar, luras, paktar, har sex, pratar skit, tävlar och får sedan något slags kändisskap.

Slå sig fram i tillvaron

Tv-kanalerna har glatt använt deltagarna som ett slags kanonmat och sedan gett fan i vad som har hänt med dem när sista avsnittet har sänts.

Många har också medvetet utnyttjat dessa tv-program just för att slå sig fram i tillvaron. Ibland känns det som vissa deltagare har gått raka vägen från tatueringsstudion eller plastikkirurgen in i tv-inspelningen, för vidare transport till röda mattan på diverse galatillställningar. Dokusåporna/realityserierna har varit ett himmelrike för de kändiskåta som velat låta sina narcissistiska böjelser få fritt spelrum. Och detta redan innan smartphones och sociala medier fanns.

Robinson lever vidare. TV 4 spelar just nu in en ny säsong. Och i sin genre, är Robinson överlägset, för hur kändiskåta deltagarna än är, så är det fan ingen semester att vara med i programmet. Det serveras inte direkt några margaritas till frukost.

Hade det varit bättre om Robinson hade stoppats?

Det vet vi inte, men det är en svindlande tanke.

Kanske hade kändiskulturen varit mindre galen och folk aningen mindre egotrippade. Och vi hade med rätt stor sannolikhet sluppit en jäkla massa skit-tv.