Ed Sheeran till Sverige - då spelar han













I vår släpps Ed Sheerans efterlängtade album.

Bara några veckor senare kommer han till Sverige – för spelning i Globen.

Det har varit ett bra år hittills för alla så kallade ”Sheerios”-fans. I början av året släppte Ed Sheeran singlarna ”Castle on the hill” och ”Shape of you”, som direkt toppade listor världen över.

I måndags var det även premiär för musikvideon till ”Castle on the hill”. Och nu står det även klart att det blir en ny turné i vår. Och stjärnan kommer till Sverige.

Den 30 mars gästar han Globen. Biljetterna släpps redan torsdag 2 februari.