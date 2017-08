Ulf Lundell skiljer sig

Ulf Lundell, 67, skiljer sig från frun Sofia Lundell, 41.

Paret lämnat in en gemensam skilsmässoansökan till Ystads tingsrätt.

Ulf Lundell och Sofia Möller gifte sig på Österlen i mars 2014.

Foto: Andreas Hillergren / AFTONBLADET / 7560

Artisten Ulf Lundell och läraren Sofia Lundell skiljer sig. De lämnade in gemensam en skilsmässoansökan in till Ystads tingsrätt under torsdagen, var Expressen först med att rapportera.

Ansökan signerades av båda parter den 1 augusti. Paret vill att domen ska meddelas utan betänketid.

Ulf och Sofia Lundell gifte sig i Stadshuset i Simrishamn i mars 2014. Vigseln förättades av Birgitta Englander .

– Åh, vi är glada och ­tittar på Mellon och är som folk. Vi håller mycket om varann, sa Ulf Lundell till Nöjesbladet då .

Träffades 2010

Paret träffades 2010 och i en intervju med Nöjesbladet 2013 berättade Ulf Lundell om deras liv tillsammans.

– Det är mestadels lugnt och rutinartat och tack och lov har vi inte riktigt samma vanor tidsmässigt. Då slipper vi gå i vägen för varandra. Vi lever ett bra liv här, det finns inga gräl i huset. Just nu är hon på Koster i några dagar och jag saknar henne. Hon är dessutom bra på piano och har lovat att lära mig, sa han då.

Har fotograferat artisten

Sofia Lundell, som tidigare hette Sofia Möller , har jobbat som lärare i historia och samhällsvetenskap och dessutom fotograferat Ulf Lundell till omslaget av hans skiva ”Rent förbannad” och boken ”Allt är i rörelse”.

Ulf Lundell har tidigare varit gift med Barbro Zackrisson och Fredrika Stjärne .

