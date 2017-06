”Ex on the beach”-paret har gjort slut

Julia och Robin. Foto: Magnus Selander

De blev ett par efter ”Ex on the beach”.

Men nu är förhållandet mellan Julia Markham och Robin Johansson över.

”Jag och Robin bråkar och gör varandra illa trots vår starka kärlek till varann”, skriver Julia Markham på Instagram.

Det slog gnistor om Julia Markham och Robin Johansson i årets säsong av ”Ex on the beach”. Efter inspelningen fortsatte kärlekshistorien, och Julia Markham lät bland annat Robin tatuera in ett ”R” på hennes ben. Nu avslöjar dock Julia Markham på Instagram att paret gått skilda vägar.

– Vi har ett så jäkla destruktivt förhållande, säger hon i ett klipp på Instagram.

Julia Markham berättar att de gjort slut och blivit ihop igen, om vartannat, men att de nu ska ge separationen ett ”ärligt försök”.

– Jag kommer fortsätta vara i ett förhållande. Inte med Robin utan med mig själv. För jag är inte redo för singellivet, säger hon och fortsätter:

– Fuck vad kärlek kan göra ont.

Kritiska till ”Ex on the beach”

Hon utesluter inte att de kan bli ett par igen.

– Allting bådar gott i slutändan, och är det så att vi är menade för varandra så kommer vi sluta upp med varandra om fem år igen. Det blir bäst så här. Så nu vet ni det.

Så sent som för en vecka sedan laddade paret upp en video på deras gemensamma Youtubekanal där de bedyrade sin kärlek till varandra. I klippet konstaterar de att det, trots att de i efterhand varit starkt kritiska till ”Ex on the beach” , ändå finns en del ljusglimtar från inspelningen.

– Jag träffade Julia där inne, mitt livs kärlek, säger Robin Johansson.

Nöjesbladet har sökt Julia Markham och Robin Johansson.

