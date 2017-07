Därför dog ”True Blood”-stjärnan

”True blood”-stjärnan Nelsan Ellis blev bara 39 år.

Han dog på lördagen i hjärtsvikt, som orsakades av ett mångårigt alkoholproblem.

– Nelsan var en mild, generös och snäll själ, säger familjen till The Hollywood Reporter.













Skådespelaren Nelsan Ellis dog på lördagen, endast 39 år gammal. Det bekräftade hans manager Emily Gerson Saines för The Hollywood Reporter.

”Han var en stor talang och hans ord och hans närvaro kommer för alltid att vara saknad”, sa hon i ett officiellt uttalande.

Nu öppnar familjen upp om dödsorsaken, som genom managern berättar för The Hollywood Reporter att Nelsan Ellis kämpade under flera års tid mot droger och alkohol. Ett missbruk som slutligen kostade honom livet.

Han dog av hjärtsvikt.

Familjen vill att alla ska veta

”Nelsans far har tappert gått med på att att dela omständigheterna kring hjärtsvikten. Nelsan har lidit från ett drog- och alkoholmissbruk i åratal. Nelsan försökte själv ta sig ur alkoholen på egen hand. Enligt hans far stängde hans njurar av, hans lever var svullen, hans blodtryck sjönk och hans kära hjärta började rusa”, skriver Emily Gerson Saines i ett uttalande till The Hollywood Reporter och fortsätter:

”På morgonen den 8 juli, efter fyra dagar på Woodhulls sjukhus, förklarades Nelsan död. Nelsan skämdes över sitt missbruk och var således ovillig att prata om det. Hans familj tror emellertid att han ändå skulle ha velat berätta om det i ett försök att hjälpa andra.”

