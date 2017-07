Måns släpper hyllningslåt till Sarah Sjöström

Ska föra fram stjärnan till guld i Budapest





I kväll simmar Sarah Sjöström i sim-VM-finalen på 100 meter fjäril. Nu har hon fått oväntad peppning från Måns Zelmerlöw – som släpper en låt tillägnad idrottsstjärnan.

"We can be the rulers" ska föra fram Sjöström till första guldet i Budapest.

"Jag är ruskigt nöjd över 'We can be the rulers' som är en vinnarlåt jag dedikerat till Sveriges just nu största idrottsstjärna", säger Måns Zelmerlöw , enligt ett pressmeddelande.

Han har samarbetat med Sjöström tidigare i år, då hon i en kampanj för att förbättra simkunnigheten tog 17 simmärken på 17 minuter.

"Jag vet inte riktigt hur jag ska kunna tacka honom, eller vad jag kan erbjuda tillbaka, förutom att ta guld i kväll"; kommenterar Sarah Sjöström .