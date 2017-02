Ricky Martin vill ha barn med svenske fästmannen

Ricky Martin är pappa till tvillingar.

Nu kan han tänka sig att expandera familjen tillsammans med sin svenske fästman.

– Pappas lilla flicka har inte kommit än, säger stjärnan i ”Watch what happens live with Andy Cohen”.













Ricky Martin , 45, är redo att utöka sin familj tillsammans med svenske fästmannen Jwan Yosef .

– Jag vill ha en stor familj. Pappas lilla flicka har inte kommit än, säger han i ”Watch what happens live with Andy Cohen”.

Popstjärnan Ricky Martin och svensken Jwan Yosef träffades genom deras gemensamma intresse för konst. Jwan Yosef skapar konst och Ricky Martin samlar på konst. När Ricky Martin spanade efter nya alster att samla på, hittade han Jwans verk och fattade tycke för dem - och även för konstnären själv.

Paret förlovade sig i november förra året och är nu redo att välkomna fler barn till familjen - helst en flicka.

– Det är roligt, för på grund av sättet vi skaffar barn på så får vi ju välja kön på barnen, så det blir definitivt flickor den här gången, säger Ricky Martin i talkshowprogrammet.

Ricky Martin har sedan tidigare två åttaåriga tvillingsöner tillsammans med en surrogatmamma. Och det är inte helt omöjligt att det blir tvillingar igen, enligt popstjärnan.

– Om vi fortfarande har energin, så kör vi. Jag har inget problem med det, men är de två, så är de två, säger Ricky Martin i ”Watch what happens live with Andy Cohen”.