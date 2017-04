Mel B anklagar exet för våld: beviljad besöksförbud

Mel B fruktar för sitt och barnens liv.

Hon anklagar exet för psykiskt och fysiskt våld, och fick under gårdagen ett besöksförbud beviljat.

”Spice girls”-stjärnan Mel B , 41, anklagar sin förre make Stephen Belafonte , 41, för att ha varit ett monster som slog och utpressade henne, rapporterar TMZ .

Melanie Browns advokat ordnade ett besöksförbud under måndagen, som tvingar Belafonte att hålla sig undan Mel B och hennes tre barn. En domare beordrade Stephen Belafonte att lämna familjens hem i Hollywood Hills.

I de offentliggjorda rättsdokument som Mel B fyllt i vittnar hon om övergreppen. Hon anklagar Belafonte för att ha gjort ex-parets barnflicka gravid, och att han sedan ska ha betalat henne en stor summa pengar efter att hon gjort abort.

Tvingat henne till sex

Mel B anklagar honom också för att ha tvingat henne till sex med honom och främmande kvinnor, som han i hemlighet filmade. När hon försökt vägra trekanterna har han hotat med att släppa de sexvideos som han spelat in. I rättsdokumenten anklagar hon honom också för att flera gånger har tagit till fysiskt våld, som lämnat både blåmärken och brännmärken på hennes kropp. När hon har försökt lämna honom, hävdar hon att han ska hotat med att förstöra hennes liv och ta barnen från henne.

Våldet startade när de gifte sig

Våldet och övergreppen ska ha startat redan 2007, under deras första år som gifta. Förhållandet har under alla år kantats av envisa rykten om att allt har stått rätt till, men det var så sent som förra månaden som skilsmässan gick igenom.

Under fredagen gjordes en husrannsakan mot Melanie Browns exman efter att hans bror påstått att han hade en pistol. Belafonte har enligt lagen inte tillåtelse att äga vapen, efter en dom om hemfridsbrott mot en annan kvinna. Polisen ska inte ha hittat något under husrannsakan. Belafonte återvände till huset under måndagseftermiddagen för att packa sina saker, och ska då ha sagt till en fotograf att anklagelserna är falska, enligt TMZ.