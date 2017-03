Ed Sheeran slår The Weeknds rekord

Ed Sheeran slår rekord.

Ed Sheeran slår nya Spotifyrekord.

Hans album "÷" (Divide) strömmades över 56,5 miljoner gånger sin första dag på Spotify

Därmed har Ed Sheeran slagit The Weeknd , tidigare rekordhållare, med nästan det dubbla, skriver Spotify i ett pressmeddelande.

Den brittiske musikern slog även The Weeknd när det gäller flest strömningar av samma artist under en dag och slog sitt eget rekord på flest strömningar av en låt under en dag.

Nyligen skrev The Guardian att albumet blev etta på Itunes runt om i världen.

Ed Sheeran kommer till Stockholm den 30 mars.