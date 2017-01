One Directionstjärna undkom skottlossning





One Direction-stjärnan Liam Payne befann sig i lördags på en klubb i West Hollywood då skott avlossades, rapporterar TMZ.

Gärningsmannen är fortfarande på fri fot.

Den före detta One Direction-stjärnan Liam Payne undkom en kula i helgen när han befann sig på en klubb i West Hollywood. Det var i lördags som skott avlossades vid The Peppermint Club, en klubb som är mycket välbesökt av kändisar.

När Payne befann sig inne i lokalen blev en okänd man nekad inträde då han försökte ta sig in med en falsk legitimation. Mannen ska då ha hamnat i bråk med säkerhetsvakterna, och gick sedan iväg mot parkeringsplatsen där han sköt skott i luften precis utanför klubben, rapporterar TMZ .

Mannen flydde från platsen och är fortfarande på fri fot.

Människor som befann sig på The Peppermint Club hörde skotten och kaos utbröt. Många valde att twittra under händelsen och en kvinna skrev bland annat ”Skottlossning @thepeppermintclub. Jävlar vad jag skakar just nu”.

När polisen kom till platsan fann de flera tomhylsor. Liam Payne rapporteras ha lämnat klubben ungefär en halvtimme efter att skotten avlossades.

Payne var medlem i One Direction fram till juli 2016 då han valde att lämna gruppen för att satsa på en solokarriär.