”Maffiabröder”-skådespelaren död



1 av 2 | Foto: IMAGO/FUTURE IMAGE/ IBL IMAGO SP Chuck Low.

Chuck Low har dött.

Skådespelaren blev mest känd som Morrie Kessler i filmen ”Maffiabröder” där han spelade mot nära vännen Robert De Niro.

Chuck Low blev 89 år.

Chuck Low , som spelade i klassiska filmen ”Maffiabröder” från 1990, har gått bort, rapporterar amerikanska medier under tisdagen.

Han gjorde rollen som Morris ”Morrie” Kessler i filmen, som gick ett brutalt öde till mötes när Joe Pescis karaktär Tommy DeVito körde en skruvmejsel genom hans bakhuvud.

I filmen spelade han även mot Robert De Niro , som också var den som hjälpte Chuck Low in i filmvärlden. Före genombrottet som skådespelare var han Robert De Niros hyresvärd, skriver TMZ.

Chuck Low dog på ett sjukhem i New Jersey den 18 september och fördes till sista vilan två dagar senare. Han fick en militärbegravning i New York för att hedra hans långa karriär som major i USA:s armé.

Chuck Low agerade även i filmer som ”The Mission”, som vann en Guldpalmen vid filmfestivalen i Cannes 1986, ”En kvinnas doft”, ”King of comedy”, ”The Sopranos” och ”Once upon a time in america”.

Han lämnar efter sig exfrun Cherida Michaels , dottern Debra Low Mykrantz och sonen Mitchell Low .

