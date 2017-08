Stjärnan efter kroppshånet: ”Vad snackar ni ens om?”







Gal Gadot har tokhyllats för sin tolkning av ”Wonder woman”.

Ändå finns det de som menar att hon var fel val för rollen, på grund av hennes kroppsform.

– Vad snackar ni ens om, undrar stjärnan.

Gal Gadot har hyllats för sin tolkning av den populära DC-hjälten ”Wonder woman” i filmen med samma namn. Men som alltid så finns det de fans som inte kan låta bli att kritisera. Många har menat att stjärnan inte är kurvig nog för att spela amazon-ikonen och att hon därför var fel val. I en intervju med Rolling Stone bemöter Gal Gadot nu kritiken:

– Till dem säger jag bara ”Lyssna, om du vill att det ska vara verklighetstroget så hade Amazonerna bara ett bröst. Exakt ett bröst. Så vad snackar ni ens om? Är det att jag har små bröst och en liten rumpa? För det kommer förändra hela grejen”.

Feministiskt budskap

Filmen har i skrivande stund spelat in närmare 51,2 miljoner kronor världen över och har med detta blivit den första film regisserad av en kvinna som nått sådana proportioner. Utvecklingen känns passande med tanke på att Wonder Woman ofta hyllats som en feministisk ikon. Detta budskap blev för både Gadot och regissören Patty Jenkins viktigt att förmedla i alla aspekter av karaktären. Att Wonder Woman var stark tack vare sin femininitet, inte trots den.

– Jag ville inte spela den kallhjärtade krigaren. Jag ville inte falla i klyschan.

Kritiseras av stjärnregissör

Men trots att många anser att de lyckats med just detta finns det fortfarande de som är kritiska att de inte tog Wonder Woman ännu ett steg längre.

– Allt detta ’självgratulerande’ som Hollywood gjort över ”Wonder Woman” är så felriktat. Hon är en objektifierad ikon, och det här är bara manliga Hollywood som gör samma som alltid, har ”Titanic”-regissören James Cameron nu sagt till The Guardian.

Han förklarar sedan sin ståndpunkt med ett exempel från ”Terminator”-filmerna:

– Jag säger inte att jag inte gillade filmen, men för mig är den ett steg tillbaka. Sarah Connor var ingen skönhetsikon. Hon var stark, problematisk och en dålig mamma, och hon vann publikens respekt genom rent mod. För mig är fördelarna med en sådan karaktär självklara, jag menar, halva publiken var kvinnor!

Ger svar på tal

Patty Jenkins har sedan dess svarat sin kollegas kritik.

– James Camerons oförmåga att förstå vad ”Wonder Woman” är och står för, för kvinnor över hela världen är inte förvånande, för trots att han är en fantastisk filmmakare så är han inte en kvinna, förklarar hon för Vanity Fair.

För Jenkins kan feministiska ikoner vara lika vackra som de är starka.

– Starka kvinnor är fantastiska. Hans lovord för min film ”Monster” och hur vi visat en stark men skadad kvinna är otroligt uppskattade. Men om kvinnor alltid måste vara hårda, tuffa och problematiska för att vara starka, och vi saknar friheten att vara multidimensionella eller hylla en kvinnoikon för att hon är kärleksfull och attraktiv, då har vi inte kommit långt.

Regissören menar att det inte finns något rätt och fel sätt att avbilda starka kvinnor.

– Jag tror att kvinnor kan och ska vara allt , precis som manliga huvudroller ska. Det finns ingen rätt eller fel typ av stark kvinna. Och de massiva kvinnliga publikerna som har gjort denna film till en hit kan säkert välja och döma sina egna ikoner.

