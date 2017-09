Jim Carrey: ”Trodde jag skulle framstå som en skitstövel”

VENEDIG. Man tycker synd om Milos Forman.

Under inspelningen av ”Man on the moon” förblev Jim Carrey sin rollfigur Andy Kaufman även vid sidan av kameran. Nu har Carrey släppt en dokumentär som visar vad som hände.

– Filmbolaget ville inte att det skulle visas då, säger Jim Carrey. De trodde jag skulle framstå som en skitstövel.

”Man in the moon” kom 1999. Jim Carrey spelar komikern Andy Kaufman (1949 - 1985), som i sin tur hade ett alter ego, Tony Clifton. Under inspelningen av ”Man in the moon” slutade Jim Carrey att vara Jim Carrey. Dygnet runt.

Han var Andy Kaufman, förutom när han var den ännu jobbigare Clifton. I filmen ser man regissören Milos Forman kämpa med att få ihop scenerna, och motspelare som Danny De Vito skaka på huvudet.

– När jag fått rollen satt jag i mitt hus vid Malibu och tittade på havet, säger Jim Carrey, 55. Jag funderade på var Andy fanns och tänkte ”om jag får ett tecken så har vi telepatisk kontakt.” Då kom det en flock delfiner. Sedan tyckte jag att Andy tog över och ledde mig genom hela inspelningen.

Regissören fick prata med hans karaktär

Han berättar att han höll sin identitet även när det gällde andra jobb.

– Ron Howard ringde och ville prata med mig om manuset till ”Grinchen - julen är stulen” som vi skulle spela in sedan. Jag sa att Jim Carrey kan inte prata, men Andy Kaufman är här. Så Ron Howard var tålmodig och pratade Grinchen i 2 1/2 timme med Andy Kaufman på telefon, säger Jim Carrey.

Dokumentären ”Jim & Andy - the great beyond” blir också ett porträtt av Jim Carrey, hans uppväxt och karriär. Där finns scener från ungdomen och från andra filmer. ”Truman show”, ”The mask” och ”Eternal sunshine of the spotless mind” blir exempel på hans intresse för vilka roller vi spelar i livet.

Hyllar sin stora förebild

– Jag har insett att Jim Carrey också är en skapelse och funderar på vem som spelat mig i alla år, säger Jim Carrey. Det är befriande. Om en person försöker vara autentisk blir det svårt för alla andra att gå omkring med de masker.

På senare år han han filmat mindre, men berättar att han älskar att måla och att teckna serier. Han hyllar också en föregångare som dog nyligen.

– Jerry Lewis var absolut ett geni. Redan som barn kände jag en speciell psykisk koppling till honom, säger Jim Carrey.