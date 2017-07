Victoria Silvstedt om relationen med Melania Trump

”Vi bodde ihop i ett år och kämpade på”





Hon äger bostäder i Miami, New York och Monaco.

Men Victoria Silvstedt, 42, började karriären med att dela lägenhet med presidenthustrun Melania Trump, 47.

– Vi bodde ihop i ett år och kämpade på, säger hon i ”Cancerpodden”.

Hon har blivit uppraggad av USA:s nuvarande president Donald Trump – men tackade nej eftersom hon inte var intresserad.

Det är inte supermodellen Victoria Silvstedts enda relation till den omskrivna familjen Trump. Under modellkarriärens första slitiga år delade hon lägenhet med presidentens fru Melania Trump i Paris. Melania jobbade vid tidpunkten också som modell.

I ”Cancerpodden” med Anna Benson berättar Victoria Silvstedt om relationen med presidenthustrun.

– Först bodde jag i en rutten modellägenhet, sedan fick jag flytta in hos en kompis via någon jag kände och då blev det med Melania Trump, Donald Trumps fru. Melania Knauss hette hon då. Vi bodde ihop i ett år och kämpade på. Vi hade olika modellagenturer, hon hade Marilyn Gaultier och jag hade Metropolitan, säger hon.

Träffades igen för två år sedan

Redan då hade Melania Trump siktet inställt på kändisskap och framgång.

– Hon sa till och med: ”One day I will be more famous than Sophia Loren . Det var hennes stora idol. Och look at her now. Go girl! säger Victoria Silvstedt i podden.

I dag har hon och Melania ingen regelbunden kontakt, men pratar gärna om de springer på varann.

– Jag träffade henne för två år sedan på Cipriani (italiensk restaurang, reds. anm.) i New York och pratade. Men ingen kontakt sådär. Jag tror hon är more busy than me right now.

Tävlade mot Anja Pärson

Och Victoria Silvstedt har fler kändismöten i bagaget.

I ”Cancerpodden” berättar hon att hon under sina år som lovande slalomåkare mötte OS-medaljören Anja Pärson i en av alla tävlingar.

– Jag tävlade faktiskt mot henne en gång och hon slog mig typ med två sekunder, och i slalom är det otroligt mycket. Jag var mer störtlopp och super-G, säger hon.

Avsnittet av ”Cancerpodden” släpps på cancerpodden.se på tordag.