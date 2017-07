Jay-Z och Beyoncé behöver inte passa tvillingarna

Har anställt sex barnvakter – ”De trivs alla bra i LA”





HOLLYWOOD

Livet som småbarnsföräldrar ser inte ut att behöva ta knäcken på Jay-Z och Beyoncé.

De har anställt sex barnvakter på heltid.

Det kostar duon 820 000 kronor per år.

– Tvillingarna sover inte samtidigt. Därför ansåg Beyoncé att hon behövde tre personer per barn. De jobbar skift, åtta timmar per gång, säger en källa till OK! Magazine.

Nyanställningarna torde innebära att det är fullt hus hemma hos familjen. Sedan tidigare har Beyonce och Jay-Z två barnvakter till dottern Blue lvy , 5.

Kanske är det därför de vill flytta. TMZ rapporterade nyligen att de båda artisterna lagt ett bud på en lyxvilla i Los Angeles-stadsdelen Bel-Air som är till salu för mer än en miljard kronor.

Bor granne med Kim och Kanye

Huset har åtta sovrum, elva badrum, fyra pooler, basketplan, inspelningsstudio, bubbelpool och minitennisbana.

Huset ligger inte långt från det hem som Kim Kardashian och Kanye West delar med barnen North och Saint .

Jay-Z och Beyoncé uppges gilla Los Angeles.

– Det är deras bas nu och det är där Blue går i lekis, säger en uppgiftslämnare till veckotidningen People.

– De trivs alla bra i LA.