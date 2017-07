Oscarsvinnaren Martin Landau död – blev 89 år gammal

Hade en karriär som sträckte sig över 50 år – dog på sjukhus













Oscarsvinnaren Martin Landau är död, det bekräftar hans publicist Dick Guttman. Skådespelaren blev 89 år gammal.

”Han dog efter en kort tids sjukhusvistelse till följd av oväntade komplikationer”, säger Dick Guttman i ett uttalande.

Skådespelaren Martin Landau är död, han blev 89 år gammal. Landau gjorde sig först ett namn som skådespelare i tv-serien ”Mission Impossible” från 1960 och som sedan gick vidare att vinna en Oscar för sin roll som ”Bela Lugosi” i filmen ”Ed Wood”.

Han dog efter en kort tids sjukhusvistelse.

Landau föddes 28 juni 1928 i New York och arbetade tidigt som tecknare för the New York Daily News innan har påbörjade sin skådespelarkarriär.

Hade en lång karriär

Landaus karriär pågick under många år, 1957 var han med i en uppsättning av ”Middle of the night”, men han blev ett namn för allmänheten efter sin roll i spionserien ”Mission Impossible” där hans dåvarande fru även var med. Han nominerades till Emmys för alla säsonger han var med och han vann en Golden Globe 1968. Efter att han lämnade tv-serien till följd av ett lönebråk så gick hans karriär knackigt under en lång period ända tills han fick en återkommande roll i komediserien ”Buffalo Bill”.

Minnesstund i slutet av sommaren

Hans första storroll var i regissören Alfred Hitchcocks ”North ny Northwest”.

Mot slutet av sin karriär spelade han rollen som Bob Ryan i HBO:s populära serie ”Entourage”.

Hans publicist Dick Guttman säger att skådespelarens begravning kommer vara för den närmsta familjen följd av en minnesstund i slutet av sommaren.