Kim Cattralls hårda attack mot ”Sex & the city”-kollegan



1 av 2 | Foto: Evan Agostini / AP Kim Cattrall

HOLLYWOOD. Kim Cattrall har fått skulden för att den tredje filmdelen av ”Sex and the city” ställdes in i sista stund.

Nu avfärdar den 61-åriga skådespelerskan uppgifterna och går till skarp motattack.

– Sarah Jessica Parker kunde varit snällare, säger hon.

Cattrall levererade den och flera andra sylvassa repliker mot sin gamla tv- och filmkollega när hon på måndagskvällen gästade Piers Morgans pratshow, ”Life stories”.

Hon avfärdade också påståendet att hon ska ha varit i närheten av att återigen ikläda sig rollen som sexuellt frigjorda Samantha Jones.

– Svaret har alltid varit nej, ett respektfullt, bestämt nej, sa hon.

Cattrall var märkbart irriterad över förra veckans påståenden att hon försökt ”utpressa” filmbolaget genom att kräva att det skulle lova att producera hennes projekt om hon skrev på för en ny ”Sex and the city”-film.

Framstår som diva

Påståendet bara förstärktes av att Parker gick ut och sa att filmbolaget i sista stund tvingats ställa in inspelningen och att hon var besviken.

– Jag bad aldrig om några pengar. Jag bad aldrig om några projekt. Att framstå som någon slags diva är rent löjligt, sa Cattrall.

Att många av de inblandade vill se en fortsättning är inte konstigt. Den första ”Sex and the city”-filmen spelade in 3,5 miljarder kronor medan tvåan drog in 2,4 miljarder kronor.

Cattrall hävdade i programmet att det för hennes del aldrig varit aktuellt med någon fortsättning.

– Jag minns så tydligt att jag fattade det beslutet. I december i fjol fick jag ett samtal om det och mitt svar var enkelt, ”Tack ska du ha, men nej, jag har det bra som det är”.

Nytt kapitel

– Det handlade inte om mer pengar, om fler scener, om något sånt. Det var ett fast beslut, ett beslut som stärkts i mitt liv att sätta punkt för ett kapitel och starta ett nytt. Jag är 61. Det är dags.

Medan hon vill att serien ska fortsätta med någon annan i hennes ställa sparar hon inte på kritiken mot Parker.

– Jag känner mig inte som ett offer. Det känns som om jag slutade som vinnare. Det här har gett mig en fantastisk plattform. Men Sarah Jessica kunde ha varit snällare. Jag vet inte vad hennes problem är. Det har jag aldrig gjort.

Hon står inte nära någon av sina gamla seriekamrater.

Ingen kontakt

– De har alla barn. Jag är tio år äldre. Sedan serien satte punkt har jag tillbringat den största tiden utanför New York. Därför träffar jag dem inte. Serien var vår gemensamma punkt och nu är den över.

I tv-intervjun kunde hon inte minnas när hon senaste pratade med dem.

– Det är en annan grej som gör mig mycket besviken. Ingen lyfter någonsin luren och försöker kontakta en eller fråga hur man mår. Det hade varit det rätta sättet att handskas med det här.

– Det känns som en giftig relation.

LÄS OCKSÅ Kim Cattrall stoppar ny ’Sex and the city’-film