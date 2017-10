Benny Andersson kritiserar nya Abba-filmen

”De vill ha en kopia”

Foto: Stefan Mattsson Benny Andersson är kritisk mot nya Abba-filmen.

Han är exekutiv producent men anklagar nu filmbolaget för att kopiera den första filmen.

Benny Andersson är kritisk till uppföljaren av filmen ”Mamma Mia!”.

– De vill ha en kopia av vad de redan gjort. Det är att spela säkert, säger han i en intervju med Daily Mail .

Just nu spelas filmen ”Mamma mia: Here we go again” in på Kroatien. Det är uppföljaren till den första filmen från 2008, baserad på Abbas musik. I filmen för skådespelare som Amanda Seyfried , Pierce Brosnan och Meryl Streep comeback.

Benny Andersson , 70, är dock kritisk till uppföljaren.

– Universal pictures har haft en stor succé med ”Mamma Mia!”. Sedan vill de göra en till. De vill ha en kopia av vad de redan gjort. Det är att spela säkert, säger han i en intervju med Daily Mail .

”Missförstå mig inte”

Benny Andersson är exekutiv producent till filmen tillsammans med Björn Ulvaeus . Trots att Andersson kommer med kritik mot filmen är han glad att få jobba med produktionen.

– Missförstå mig inte. Jag tycker att det är kul att jobba med den. Det är en underbar rollista. Det kommer att bli kul.

Andersson berättade nyligen att filmen kommer att innehålla ungefär 18 av Abbas låtar som inte var med i den första filmen. Han har spelat in sångerna igen i London i samarbete med skådespelarna.

