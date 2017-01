Superår för amerikansk film

Slog tidigare rekord – den här filmen var störst











Amerikansk film hade ett riktigt rekordår förra året. Enligt Comscore spelade filmindustrin i USA in drygt 100 miljarder kronor och slog därmed rekordåret 2015 med nästan 2,5 miljarder kronor.

Största kassakon var "Hitta Doris" som drog in drygt 4,4 miljarder kronor i USA och Kanada. Den senaste Star Wars-filmen "Rogue One" avslutade året på andra plats trots att den släpptes så sent som den 16 december.

Disney var den största vinnaren förra året med sex av USA:s tio största biofilmer, bland annat "Captain America: Civil War" som kammade hem drygt 37 miljarder kronor.