”Ove” ett steg närmare en Oscar





”En man som heter Ove” är ett steg närmare en Oscarsnominering i kategorin bästa icke engelskspråkiga film.

I en första gallring är den en av nio filmer som lyfts fram.

Fyra ska bort inför den slutliga nomineringen, och den 24 januari tillkännages vilka filmer som Oscarsnominerats.

Bland övriga filmer på listan finns norska ”Kongens nei” av regissören Erik Poppe , med Tuva Novotny som kronprinsessan Märtha, och Danmarks bidrag ”Under sandet”, enligt ett pressmeddelande från Oscarsakademien.

De övriga på listan är ”Tanna” (Australien), ”It’s only the end of the world” (Kanada), ”Min pappa Toni Erdmann” (Tyskland), ”Forushande” (”The Salesman”, Iran), ”Paradise” (Ryssland) och ”My life as a zucchini” (Schweiz).

Har rest runt

Både regissören Hannes Holm och huvudrollsinnehavaren Rolf Lassgård har under hösten rest runt i USA för att göra reklam för filmen, som blivit en kommersiell succé även där, och för en nominering. Filmen har visats för Oscarsakademien.

”En man som heter Ove” utsågs nyligen till årets bästa komedi av Europeiska filmakademin.