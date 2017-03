Marion Cotillard har blivit mamma igen

Babylycka – Skådespelaren har fått en dotter





Skådespelaren Marion Cotillard har blivit mamma för andra gången, den här gången till en liten dotter, det rapporterar People .

Den franska skådespelaren Mario Cotillard och regissören Guillaume Canet har fått en dotter, någonting som People var först med att berätta.

Paret har sedan tidigare redan en fem år gammal son tillsammans, som nu alltså får en lillasyster.

”Han är mannen i mitt liv”

Det var i september förra året som skådespelaren avslöjade att hon väntade barn, men vad barnet ska heta har paret dock inte berättat för allmänheten än.

”För flera år sedan träffade jag mannen i mitt liv och pappan till min son och det barn som vi nu väntar tillsammans, han är min kärlek, min bästa vän och den enda jag behöver” skrev stjärnan då på Instagram när hon gick ut offentligt med att hon var gravid.

Cotillard och Canet började att dejta 2007 och arbetade tillammans redan fyra år tidigare med filmen ”Love me if you dare”.