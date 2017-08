Anna Brolin ska bli mamma igen

1 av 2 | Foto: KARIN TÖRNBLOM Anna Brolin och mannen Jesper Rodhborn väntar tillökning.

Anna Brolin ska bli tvåbarnsmamma.

Familjens tillskott är beräknat till 2018.

– Preggo på nytt och vi är förstås överlyckliga att få möjligheten att göra hela resan igen, skriver hon på sin blogg .

Tv-profilen Anna Brolin och mannen Jesper Rodhborn väntar tillökning. Paret ska få ett till barn. Det avslöjar Brolin i ett inlägg på sin blogg .

”Jippie!! Jippie!! Yay! Och ett vårskrik på det! (trots hösttider) Ungefär så känns det även fast det är lite svårt att greppa och även fast man inte ska ta ut alltför mycket i förskott förstås. Men… we are doing it! Again! Preggo på nytt och vi är förstås överlyckliga att få möjligheten att göra hela resan igen och ge Elton ett syskon”, skriver hon.

Brolin berättar också att barnet, som de ännu inte vet könet på, är beräknat till nästa år.

”Vi är förstås oerhört tacksamma och glada att vi får den här möjligheten och har väl gått runt och varit lite fnissigt smålyckliga inkognito ett tag”.

Mådde illa i början

Hon berättar också att hon drabbats av illamående under den här graviditeten. Speciellt under kvällarna. Det gick över efter vecka tolv.

Att gömma gravidmagen i tv har varit en utmaning. Brolin har gjort 27 direktsändningar under sommaren.

”Men lite resår i midjan och lite löst sittande blusar fick bli juli och augustistilen för min del. Kanske någon som anat ändå….?”, skriver hon.

Anna Brolin och Jesper Jesper Rodhborn gifte sig 2013. De har sedan tidigare sonen Elton tillsammans.