Björn Ulvaeus: ”Hellre Gröna Lund än sitta i Svenska akademien”

ABBA-ikonen om alla nya projekten: ”På G”













Vad har Björn Ulvaeus, Ola Salo, Lill-Babs och E-Type gemensamt?

De har uppträtt på Gröna Lund. Tillsammans invigde de en utställning om musiken på nöjesfältet.

– Hellre står jag på stora scen på Gröna Lund än sitter i Svenska akademien, som Evert Taube sa, säger Björn Ulvaeus.

– Inte för att jag fått frågan från akademien, skyndar han sig att tillägga.

Men du håller med?

– Ja, ha ha ha... jag håller med Evert Taub e.

Ulvaeus sitter i ledningen för Pop House som delar byggnad med ABBA -museet och nu öppnar en utställning om artisterna sedan 1930-talet. Rörligt, affischer, fotografier, rekvisita. Från Jussi Björlin g till Håkan Hellströ m och Veronica Maggi o. Och ABB A.

– Det är fantastiskt att de sparat alla foton, säger Björn Ulvaeus , 72. Det finns backstagekänsla i bilderna. Grönans stora scen är väldigt speciell.

Minns du konserten?

– Vi spelade där 1975, i slutet av juni, säger Björn Ulvaeus. Vi hade bokat av sommaren innan när vi just vunnit Eurovision. Då gjorde vi promotion istället. 1975 kom vi äntligen dit. Man står och tittar på ett hav av människor och vatten runt omkring. Det känns som om man ser hela Stockholm.

Har du stått i publiken också?

– Ja, jag har i varje fall sett The Eagl es där.

Du verkar ha mycket på gång. Även i fastighetsbranschen.

– Det händer mycket inom nöjesbranschen också. Det kommer flera saker inom kort, men jag kan inte säga något nu, säger Björn Ulvaeus.

Ni samarbetar med Simon Fuller om någon sorts digital ABBA-show?

– Det är på G.

Och krogmusikalen ”Mamma mia! the party” ska öppna på fler ställen?

– Det är på G i London. Men jag kan inte säga när det händer.

Bygglovet för lokalen ska i alla fall vara i hamn och nyligen blev det också klart att det blir en ny Mamma Mia-film . Precis som i första filmen får Meryl Streep och Pierce Brosnan huvudrollerna i ”Mamma mia: Here we go again”.

Carl-Magnus Palm har nyligen gett ut en rejäl bok på engelska om alla ABBA:s skivinspelningar och studiodagar.

– Den där tjocka bibeln är ett fantastiskt arbete. Att någon kan sätta ner allt detta på pränt, säger Björn Ulvaeus. Jag kommer bara ihåg tio procent av allt som står där. Det är skitbra dokumentation.

Skriver du sångtexter också?

– Ja, jag skrev en åt Tommy Körb erg som han ville ha till en framtida föreställning. Jag skriver lite här och var. Man slutar väl aldrig skriva? Det går ju inte. Så länge jag lever kommer jag skriva något.

