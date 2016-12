Här köar Kent-fansen i kylan

Trotsar kylan – för att stå längst fram

Bandet Kent gör sina sista spelningar i veckan.

Redan nu köar fansen utomhus för att få stå längst fram.

– Det är ändå fint på något sätt att få kämpa för någonting som är så stort för en, säger Hanna Larsson, 18.

Bandet Kent är i slutskedet av sin avskedsturné. Under torsdag, fredag och lördag gör de sina tre sista spelningar, någonsin. Men redan nu köar folk utanför Tele2 Arena.

Under bron bredvid Nynäsvägen, under arenan har flera tält dykt upp. För tillfället bor 35 personer i tälten. De som varit där längst har tältat i tre dagar.

På plats finns bland annat de inbitna fansen Elin Svenneke , 21 och Hanna Larsson , 18.

– Vi sitter här för att få stå längst fram. För det är de första 50 som får de platserna, säger Elin.

”Är galenskap”

Enligt SMHI ska det vara minusgrader varje natt fram till torsdag.

– Min mamma tycker ju att det här är galenskap. Att sitta här i december, när det var sju minus i dag, säger Elin.

Enligt Hanna undrar personer som går förbi vad de som tältar sysslar med.

– Men det är ju så himla värt det när man står där framme. Det är ändå fint på något sätt att få kämpa för någonting som är så stort för en.