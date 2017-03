Drake förgiftad – tvingas ställa in konsert

Förbjöds att uppträda av sin doktor





Drake har ätit dålig sushi och lider av en extrem matförgiftning.

Hans spelning i Amsterdam har nu fått ställas in inför fullsatt arena.

– Hans doktor sa till honom att inte uppträda, säger en person från scenen, skriver TMZ .

Rapparen Drakes fans i Amsterdam är besvikna. Stjärnan skulle ha uppträtt under tisdagen men har nu tvingats ställa in konserten på grund av sjukdom.

Inför en arena fylld av fans som, enligt TMZ , väntat i 75 minuter på stjärnan, meddelade arrangörerna att Drake inte kommer att dyka upp och bad publiken att gå hem igen.

– Jag är veklingen leden att behöva berätta att kvällens konsert inte kan genomföras. Drake har blivit sjuk. Hans doktor sa till honom att inte uppträda, säger en person från scenen.

Åt dålig sushi

Upprörda fans reagerade med att kasta skräp på scenen innan de lämnade området.

Enligt TMZ har Drake drabbats av en extrem matförgiftning efter att ha ätit dålig sushi under måndagen. Han ska mått så dåligt att han behövt söka vård.

Det här är tredje gången på tre månader som Drake ställt in i just Amsterdam. Biljetterna som använts till tisdagens konsert ska vara giltiga under onsdagen istället.