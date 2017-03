”Orange is the new black”-stjärnorna har gift sig

Träffades under inspelningarna





Samira Wiley och Lauren Morelli är nu gifta.

Temat på bröllopet? Konfetti.

– ”Wifey for lifey”, skriver Morelli på Instagram.

Samira Wiley , mest känd för sin roll som fången ”Possey” i tv-serien ”Orange is the new black” har gift sig med sin flickvän Lauren Morelli . Paret träffades under inspelningen av serien där Morelli är en av manusförfattarna.

Enligt Martha Stewart weddings gifte de sig i Palm Springs under lördagen. Samma plats som paret förlovat sig på ett år tidigare.

Konfetti-tema

Bröllopet var av den mindre sorten. Temat på den efterföljande festen var konfetti eftersom att både Wiley och Morelli älskar så kallad ’Pillsbury funfetti”-kaka. Borden var dukade med glas i olika färger och bland dekorationerna fanns citroner.

Under parets första dans avfyrades confettikanoner. Paret valde även att göra entré till Justin Biebers låt ”Baby”.

På Instagram har både Morelli och Wiley publicerat sitt bröllopsfoto.

”Wifey for lifey”, skriver Morelli.