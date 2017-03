Billboard-toppande musiker död

Tommy Page. Foto: Matt Sayles/ TT NYHTESBYRÅN

På 90-talet toppade Tommy Page Billboardlistan. Sedan jobbade han bakom namn som Green Day och Alanis Morrissette.

Amerikanen har hittats död, bara 46 år gammal.

Den amerikanska singer-songwritern Tommy Page har dött. Artisten, som känns igen för sin 90-talshit ”I’ll be your everything”, hittades död i sitt hem på fredagen.

Med ovan nämnda hitlåt toppade Jersey-födda Tommy Page Billboardlistan. Han hade skrivit den med turnévännerna Jordan Knight och Danny Wood från New Kids on the Block .

När Tommy Page inte skrev egen musik och turnerade, arbetade han som A&R och chef inom musikbranschen. Han har jobbat bakom stora namn som Michael Bublé , Green Day och Alanis Morrissette .

Musikern har även haft en gästroll i tv-serien ”Huset fullt”, som tvillingarna Mary-Kate och Ashley Olsen gjorde succé i som barnstjärnor.

Åren 2011–2013 var Tommy Page utgivare på Billboard, som nu berättar för omvärlden om hans död .

Page blev 46 år gammal. Han sörjs av sin make och deras tre barn.