Beyoncé uppträder på stödkonsert för Harvey-drabbade

Efter orkanen Harvey: Nu hålls en stödkonsert för de drabbade.

Beyoncé är ett av alla stjärnnamn som är klar för den livesända galan.



Flera kändisar har öppnat sina plånböcker och börjat donerar pengar till olika hjälpinsatser för de som har drabbats av orkanen Harvey.

Nu finns det dessutom ett datum för en stödkonsert – där ett av dragplåstren är Beyoncé .

Beyoncé, som kommer från Houston, har tidigare uttryckt sitt djupaste deltagande för alla som drabbats av den tropiska stormen i Houston och delar av Texas. Minst 60 personer rapporteras ha mist livet. Tiotusentals ska ha tvingats lämna sina hem.

Galan ”Hand in hand”, som är planerad till den 12 september, är hastigt ihopsatt med syfte att stödja offren. Förutom Beyoncé medverkar även namn som Barbra Streisand , Jamie Foxx , Matthew McConaughey , George Clooney , Julia Roberts och Oprah Winfrey i såväl liveframträdanden som i förinspelade hälsningar, rapporterar New York Times .

Galan kommer att direktsändas på de amerikanska kanalerna ABC, CBS, NBC, Fox och CMT samt på Facebook, Youtube och Twitter.

Evenemanget arrangeras av Texas-rapparen Bun B och Scooter Braun , den sistnämnde stod även bakom Ariana Grande s välgörenhetskonsert ”One Love Manchester”.

Intäkterna för galan kommer att gå till United Way of Greater Houston, Habitat for Human, Rädda barnen och liknande hjälporganisationer.