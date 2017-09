Eric Saades uppfyllde tolvåriga Lovas sista önskan









1 av 3 | Foto: Privat Lova och Eric.

Cancersjuka Lova, 12, kämpade in i det sista för att få träffa sin idol Eric Saade.

Nu har hon somnat in.

”Jag kommer aldrig glömma Lova”, skriver Saade i ett känslosamt Facebookinlägg.

Tolvåriga Lova , som kämpade mot leukemi, hade en sista önskan: att få träffa sin stora idol Eric Saade .

Tack vare Facebookgruppen Ellas hjältar gick hennes dröm i uppfyllelse i tisdags då artisten besökte henne på sjukhuset.

I ett Facebookinlägg berättar Eric Saade om det känslosamma mötet.

”Ärligt talat så ville jag bara att hon skulle tänka på något annat än hennes dagliga krig”, skriver han och fortsätter:

”När jag lämnade henne, var det med ett brustet hjärta och någon slags ilska. Alla kan nog förstå varför. Inget barn ska nånsin behöva drabbas av cancer. Sluta aldrig med att skänka pengar till Cancerforskning”.

Djupt berörd

Saade berättar även att han gav Lova sin berömda handske som han hade när han uppträdde med låten Manboy i Melodifestivalen.

”Jag tycker hon bär upp den bättre än vad jag någonsin gjort dessutom!”, skriver Saade.

Timmarna efter att Lova träffat sin idol, natten till onsdag, somnade hon in.

Eric Saades manager Tomas Lingman säger att artisten var tagen efter mötet.

– Eric tycker det var väldigt starkt. Det blev en väldigt fin och varm stund, de timmar vi var där. Det kändes väldigt värdigt och fint, säger Tomas Lingman.

”Kämpade in i det sista”

Catja Karlberg , som är initiativtagare till Ellas hjältar berättar att Lovas familj är tacksamma för att Saade uppfyllde dotterns sista önskan.

– Hon kämpade verkligen in i det sista för att få träffa honom, säger Catja Karlberg.

Under en tid har Ellas hjältar samlat in pengar för att kunna renovera Lovas flickrum. Efter att ha lagts in på sjukhus nyligen fick hon dessvärre aldrig möjlighet att återvända hem. De över 60 000 kronor som insamlingen dragit in kommer nu gå till Lovas familj.

En som för alltid kommer att minnas Lova är Eric Saade.

”Jag kommer aldrig glömma Lova”, avslutar han sitt inlägg.

Nöjesbladet har varit i kontakt med Lovas familj som ger sitt tillstånd till publicering.