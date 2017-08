Jay Z öppnar upp om hiss-bråket med Beyoncés syster Solange

”Vi har varit oense en enda gång”



1 av 2 | Foto: Rich Fury / AP TT NYHETSBYR N Solange.

Familjen Carter-Knowles har valt att hålla sig tysta om den incident som intresserade en hel nöjesvärld 2014.

Nu har Jay Z för första gången kommenterat hissbråket.

– Hon är som min syster. Jag kommer att beskydda henne, säger han i podcasten ”Rap radar”.

För första gången berättar Jay Z om det hissbråk han hade med sin fru Beyoncés syster, sångerskan Solange Knowles 2014, och som fångades på en övervakningskamera. I videon från TMZ syns Solange bli upprörd på Jay Z och angriper honom med slag och sparkar innan en ordningsvakt ingriper och håller fast henne. Klippet på bråket spreds snabbt över världen, men familjen har valt att hålla incidenten för sig själva, och har inte pratat om det offentligt - förens nu, rapporterar TMZ.

I podcasten ”Rap radar” har Jay Z nu valt att kommentera händelsen på New York-hotellet.

– Vi har varit oense en enda gång. Innan dess och efter det har vi varit cool. Hon är som min syster. Jag kommer att beskydda henne. Det är min syster, inte min ingifta syster, utan min syster, säger han i podden.

Han jämförde relationen med den till sina bröder.

– Jag har bråkat och argumenterat med mina bröder hela mitt liv. Det är så det är, hur vi är, de här sakerna är annorlunda, men det betyder ingenting, säger han i podden.

Han avslöjade däremot inte bakgrunden till varför bråket inträffade, men verkar referera till incidenten i sin nya låt ”Kill Jay Z”, där texten går: ”You egged Solange on, Knowin' all along, all you had to say you was wrong, you almost went Eric Benet, Let the baddest girl in the world get away” .

Det har i flera år ryktats om Jay Z:s påstådda otrohet mot Beyoncé, och det har blivit en av de största snackisarna inom popvärlden de senaste åren. Beyoncé själv sjöng om det på albumet ”Lemonade”, och Jay Z på sin senaste skiva ”4:44”.