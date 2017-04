Harry Styles om romansen med Taylor Swift: ”Tack”





Nästan fem år efter uppbrottet – nu öppnar sig Harry Styles om förhållandet med Taylor Swift .

I en intervju med Rolling Stone berättar One Direction-stjärnan om romansen.

– Förhållanden är svåra, i alla åldrar, konstaterar han.

Romansryktena började florera när Harry Styles och Taylor Swift fångades på bild tillsammans 2012. De sågs dejta på flera olika ställen i New York. Plötsligt tog förhållandet dock slut efter en gemensam semesterresa ett par månader senare.

I en intervju med Rolling Stone berättar One Direction-stjärnan om romansen – och att han inte vet vad han skulle säga om han mötte henne igen.

Enligt popartisten var det svårt att kombinera kändisskapet med att samtidigt vara en förälskad, osäker 18-åring.

– Du är på en date med någon du verkligen gillar. Det borde vara precis så enkelt, eller hur? Det var en nyttig erfarenhet. Jag ville bara att det skulle vara en normal date, säger han till magasinet och fortsätter:

– Förhållanden är svåra, i alla åldrar.

– Vissa saker funkar inte, säger han och fortsätter:

– Du får hylla det faktum att det var mäktigt och fick dig att känna något, snarare än att fokusera på att det inte funkade och var dåligt. Och springer du på den personen, så är det kanske konstigt, kanske måste du bli full först... men ni delade något. Så, tack, säger han.

Skriver låtar om sina ex

Taylor Swift är bland annat känd för att skriva låtar om tidigare pojkvänner. Två av hennes låtar ryktas handla om just Harry – ”Style” och ”Out of the Woods”.

– Jag menar, jag vet inte om de handlar om mig eller inte... Men hon är så bra, de är ju överallt, säger Styles till Rolling Stone och medger samtidigt att han själv gärna skriver utifrån egna erfarenheter.

– Jag är glad om allt vi gick igenom hjälpte till att skapa de där låtarna. Det är sådant som går in i hjärtat. Det är sådana saker som är svåra att säga och som jag pratar minst om.

Styles egen, efterlängtade skiva, som ska släppas 12 maj, hämtar inspiration från en romans. Han har nyligen kopplats ihop med Kendall Jenner, men vill inte namnge vem som varit hans musa.

– Hon är en stor del av albumet. Man hoppas att de vet att det är bara för dem, säger han.

