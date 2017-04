1967 – fantastiskt musikår för debuter

Janis och Jimi, Bowie och Cohen, Pink Floyd, Bee Gees, Doors och många andra





Kärlekens sommar. Den psykedeliska sommaren. Popens sommar.

För 50 år sedan skivdebuterade en imponerande samling artister.

David Bowie, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Dolly Parton är några som gav ut sina första album 1967 och nu hör till klassikerhyllan.

”The summer of love” kallades den, och kärleken spreds med färgglada bilder från San Francisco. Tidningen Rolling Stone startade i den staden med sitt första nummer 1967.

John Phillips i The Mamas and the papas skrev sången ”San Francisco (be sure to wear some flowers in your hair)” åt sin kompis Scott McKenzie . Den var locklåt för Montereyfestivalen i juni.

Samma månad släppte The Beatles ”Sergeant Peppers lonley hearts club band” och premiärspelade ”All you need is love” i satellitsänd tv runt jorden.

The Band och Bob Dylan spelade in ”The basement tapes” i ett rosa hus utanför Woodstock, New York. Fleetwood Mac bildades och gjorde sina första konserter. Musikalen ”Hair” hade premiär off-Broadway. Elton John och Bernie Taupin möttes och började skriva låtar tillsammans.

Det var inte bara sommaren. Hela musikåret 1967 är ett av de mest minnesvärda.



JIMI HENDRIX

”Are you experienced?” är första albumet med Jimi Hendrix Experience. Spelade på Gröna Lund 24 maj 1967. Scenshow där han tände eld på gitarren gjorde succé i Monterey.

Så gick det sedan: Några års växande berömmelse. Jimi Hendrix dog 18 september 1970. Efter hans död har det kommit fler skivor än under hans livstid.



DAVID BOWIE

20-årige David Jones bytte efternamn till Bowie och gav ut singeln ”The laughing gnome” och albumet ”David Bowie”. Inget hände förrän ”Space oddity” 1969.

Så gick det sedan: Under 1970-talet blev David Bowie en stilbildande artist som prövade många genrer och uttryck. Dog i januari 2016.

PINK FLOYD

Skivkontrakt och debuten ”Piper at the gates of dawn”. Singlarna ”Arnold Layne” och ”See Emily play” skrevs av ledaren Syd Barrett. 10 september 1967 spelade de på Cirkeln i Stockholm med ljusshow/diaprojektorer.

Så gick det sedan : Barrett skadad av LSD-bruk och lämnade bandet. Dave Gilmour blev ny gitarrist och med Roger Waters som ledande låtskrivare blev Pink Floyd ett av världens största band. Waters blev soloartist.

JANIS JOPLIN

Janis Jopins debutalbum som sångerska i ”Big brother & the holding company”. Montereyfestivalen filmades vilket gjorde att fler upptäckte Joplin.

Så gick det sedan : Janis Joplin lämnade Big Brother 1968 och blev soloartist. Missbruk av alkohol och heroin. Hennes största skivsuccé blev postuma ”Pearl”. Janis Joplin hittades död av en överdos heroin 4 oktober 1970.

PROCOL HARUM

Det brittiska bandet bildades 1967 och gjorde succé med singeln ”A whiter shade of pale” och debutalbum. Första konserterna, förband till Jimi Hendrix.

Så gick det sedan: Bandet bytte medlemmar många gånger, upplöstes och återförenades.

THE DOORS

Debutalbumet kom 1967. Singeln ”Light my fire” blev deras stora genombrott. I september 1967 kom bandets andra album, ”Strange days”.

Så gick det sedan: Jim Morrison dog i Paris i juli 1971. De andra tre fortsatte spela tillsammans ett par år, och har varit aktiva i olika formationer sedan dess.

LEONARD COHEN

Han var 33 år, etablerad som författare till romaner och poesi när ”Songs of Leonard Cohen” släpptes med bl a "Suzanne”.

Så gick det sedan: Leonard Cohen fortsatte vara en hyllad artist och låtskrivare till sin död i november 2016.



DOLLY PARTON

Countrysångerskan släppte sitt första album ”Hello, I´m Dolly” i februari 1967. Hon skrev de flesta sångerna själv, men inte singeln ”Dumb blonde”.

Så gick det sedan : Dolly Parton är en av de stora countrystjärnorna, både som artist och låtskrivare.

BUFFALO SPRINGFIELD

Gav ut sitt första album 1967, med låtar som ”For what its worth” av Stephen Stills och ”Out of my mind” av Neil Young. De två skrev mest. Uppföljaren ”Again” kom samma år.

Så gick det sedan: Både Stills och Neil Young har haft framgångsrika solokarriär, men var också med i Crosby, Stills, Nash & Young.

VELVET UNDERGROUND

Albumet ”The Velvet Underground and Nico” släpptes i mars 1967. Med tiden har både skivan, och bananomslaget av Andy Warhol , blivit stilbildande.

Så gick det sedan : Velvet Underground fortsatte som band till 1973. Lou Reed, John Cale och Nico fick alla solokarriärer.

CAT STEVENS

Steven Georgiou tog artistnamnet Cat Stevens. I mars 1967 kom första singeln och debutalbumet ”Matthew and son”.

Så gick det sedan: Cat Stevens höll på att drunkna i Malibu 1976. Han lovade Gud att ändra liv om han överlevde. Blev muslim och kallar sig Yusuf Islam sedan 1978. Gör fortfarande musik.

BEE GEES

Bröderna flyttade från Australien till England, skrev skivkontrakt och släppte ”Bee Gees 1st” i juli 1967.

Så gick det sedan: Fortsatta framgångar och discokarriär med ”Saturday night fever”. Maurice Gibb dog 2003, Robin Gibb 2012. Barry Gibb lever.

JEFF BECK GROUP

Med Rod Stewart och Ronnie Wood gav bandet sina första konserter och släppte singeln ”Hi ho silver lining”.

Så gick det sedan: Rod Stewart och Ronnie Wood lämnade 1970. Gick med i Faces. Stewart fick framgångsrik solokarriär, Wood blev en i The Rolling Stones. Beck kämpade vidare.

TRAFFIC

Steve Winwood lämnade Spencer Davis group och bildade Traffic med Dave Mason, Jim Capaldi och Chris Wood. Albumet ”Mr Fantasy” kom 1967.

Så gick det sedan: Dave Mason lämnade bandet efter andra albumet. Steve Winwood gick med i Blind Faith 1969 och då upplöstes Traffic. Återförening. Solokarriärer.



TOM & MICK & MANIACS

Tommy Körberg gör entré på listorna! Bandet som hetat Örjans hittade sitt nya namn och uppsättning för debutalbumet 1967. Singeln ”Somebodys taking Maria away” slog.

Så gick det sedan: Bandet splittrades 1968. Tommy Körberg fick en mångsidig karriär.

GRATEFUL DEAD

Centralt band i psykedeliska San Francisco albumdebuterade med gitarristen Jerry Garcia som profil.

Så gick det sedan: De fortsatte länge och har trogna fans. Jerry Garcia dog 1995 och de upplöstes då, men några har spelat ihop under olika namn.

VAN MORRISON

Lämnade Them 1966. Övertalades till solokarriär och debuterade med ”Brown eyed girl” i juni 1967. Soulgruppen The Sweet Inspirations, ledd av Whitney Houstons mamma Cissy, körar på ”Brown eyed girl” och gav också ut sitt första album 1967.

Så gick det sedan: Van Morrison har fortsatt vara stor artist.

LAURA NYRO

Debutalbumet ”More than a new discovery” släpptes i januari 1967.

Så gick det sedan: Många spelade in hennes sånger. Hon fortsatte uppträda av och till. Nyro dog 1996.

CANNED HEAT

Efter framträdande på Monteryfestivalen släppte de sitt debutalbum i juli 1967.

Så gick det sedan: Mycket uppmärksamhet på Woodstockfestivalen. Många medlemsbyten genom åren.

BOBBIE GENTRY

”Ode to Billie Joe” var den stora sången och även namnet på debutplattan som kom i augusti 1967.

Så gick det sedan: Hon hade framgångsrika år tills hon slutade uppträda 1978.

SLY AND THE FAMILY STONE

”A whole new thing” hette debutalbumet från det funkiga soulbandet.

Så gick det sedan: De stora framgångarna för Sylvester Stone och hans band kom ett par år senare. Drogmissbruk och inställda spelnigar. Bandet upplöstes 1975. Ojämn solokarriär.