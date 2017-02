Zara Larsson: Vill inte vara i ett förhållande

”Alltså, jag är 19”





Zara Larsson gick på dejt med en kille hon hittade på Instagram.

Men hon är på det klara med vad hon vill.

– Alltså jag är 19, jag vill inte vara i ett förhållande, säger hon i Skavlan.

Popstjärnan Zara Larsson var en av gästerna i fredagens Skavlan. Där berättade hon om att hon inte varit på speciellt många dejter.

– Alltså jag har ju inte dejtat riktigt i mitt liv. Jag har ju varit i ett förhållande väldigt länge. Sedan jag var 13 ungefär, tills nu typ. Så jag har inte dejtat så mycket. Men jag känner att ’nobody is good enough for me’, haha, säger hon i programmet.

Gick på dejt

Hon berättar dock att hon varit på en dejt med en kille som hon hittade på Instagram. Zara tyckte att han var söt och de pratade via Instagrams chattfunktion och sågs när de var i samma stad. Enligt Zara bor han inte i Sverige.

Hon är dock på det klara med vad hon vill.

– Alltså jag är 19, jag vill inte vara i ett förhållande.

”Det är svårt”

Att killar hon träffar känner sig hotade av henens framgång är något hon reflekterat över, berättar hon.

– Jag tror att det är väldigt få killar som klarar av det tyvärr. Som klarar av att se en tjej ta all den här platsen, tjäna alla pengar och va ’the provider’ av ett förhållande. Det är svårt att träffa killar som tycker att det är cool.

Skavlan sänds på fredagar klockan 21:00 i SVT1.