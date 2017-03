Backstreet Boys-stjärna i blåsväder - igen











HOLLYWOOD

AJ McLean har varit på avvänjning tre gånger.

Nu kan det vara dags igen.

Bara timmar efter att hans fru nedkom med deras andra barn firade han med sprit och andra tjejer.

Strax efter klockan 17 den 19 mars nedkom AJ :s fru, Rochelle , med dottern Lyric . Men i stället för att stanna vid hennes sida stack den 39-årige popstjärnan till Rivera 31, en nattklubb inne på hotellet Sofitel i Los Angeles. Den ligger tvärs över gatan från sjukhuset där hans dotter föddes.

– AJ dök upp vid ettiden på natten. Det råkade vara en rysk karaoke-kväll, berättar ett ögonvittne i veckotidningen InTouch.

Där ryckte popsångaren åt sig mikrofonen och började sjunga BSB:s hit ”I want it that way”.

– Mot slutet av sången proklamerade han att hans fru just fött barn och alla jublade.

Sexiga nakenbilder

Efter att ha bugat styrde han enligt uppgiftslämnaren stegen mot baren där han drack whiskey och öl.

Sen började han stöta på flera tjejer.

– Det var inte snyggt. Han fick ett nummer till minst en tjej och erbjöd en annan tjej biljetter till Backstreet Boys konsert i Las Vegas.

– Till slut bad han några tjejer skicka sexiga, nakenbilder till honom för att han skulle kunna lägga in dem under deras nummer i sin telefon.

AJ har varit på avvänjning 2001, 2002 och 2011.

2012 medgav han att han tog ett återfall efter att hans fru nedkommit med deras första barn, Ava .

