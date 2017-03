Calle Åberg slår tillbaka efter sexism-attacken i Ex on the Beach





Det andra avsnittet av ”Ex on the Beach” tar en dramatisk vändning, när Calle Åberg kliver in i huset.

En lek spårar ur och Calle Åberg får deltagarna emot sig - som anklagar honom för att vara sexistisk.

– Folk förstorar upp det som fan, säger han till Nöjesbladet.

Calle Åberg blir till en början väl mottagen i huset. Han beskrivs som ”charmig” och ”framåt” av de andra deltagarna.

Men när gänget samlas för att leka ”Sanning eller konsekvens” tar allt en dramatisk vändning.

Calle Åberg utmanar sin före detta flickvän Antonija att imitera ett djur - närmare bestämt ett vildsvin. Hon går runt på pooldäcket på alla fyra. Calle ber henne att svanka, vilket hon lyder. Då tystnar de andra deltagarna och stämningen blir plötsligt hätsk.

– Det är förnedrande, säger Rasmus i programmet och fortsätter:

– Jag blev rasande. En tjej är en prinsessa. I detta fall beter de sig som att hon är en gris. För mig är det inte okej. Man gör inte så mot en kvinna.

Calle Åberg slår dock tillbaka mot attacken.

– Folk förstorar upp det som fan. Mycket uppfattas som sexistiskt, säger han till Nöjesbladet.

Skulle vara ett skämt

Han kan ändå förstå varför många reagerade så starkt och kallade incidenten som just ”sexistisk”.

– Det är klart jag förstår, men det blir bara fel för det var absolut inte det. De kanske tänkte att ”han ville bara förödmjuka sitt ex”, men det skulle vara roligt. Hon skulle säkert göra något sådan tillbaka. Hon tyckte inte ens det var jobbigt förrän folk började reagera på det, säger han.

Antonija bekräftar.

– Ja, jag tror att jag hade kunnat göra samma sak. Alla har ju olika sorters humor, säger hon.

– Men jag kan förstå varför de reagerade som de gjorde och jag kan hålla med om att det inte såg så bra ut och att det kanske inte var så kul, säger Antonija.

Calle Åberg berättar att idén kom från en slags skämtsam tävling som han och hans fotbollskompisar brukar göra. Den som förlorar måste härma en gris. Däremot ångrar han i efterhand att han drev skämtet så pass långt.

– Jag borde inte ha sagt det där med att svanka. Jag kommer nog få ganska mycket skit för det av folk som inte förstår. I och med att alla tog så illa upp så var det väl onödigt.

Programmet hårdvinklas

Calle Åberg menar dessutom att programmet vinklas ganska hårt.

– Jag har sett förra året. Då var det äckligt att kolla, men man blir ju nyfiken när det är så sjuka grejer som händer i huset. Men det är ju ett program där man inte vill få med så mycket vänskap. Inne i huset var det extremt mycket vänskap och grejer, men vi får se mer hat. Det är överdrivet och det är ju såklart för att det ska vara underhållande att titta på. Vi har ju gett oss in i det och folk har väl de fördomarna mot oss innan.

– Deltagarna lekte ”sanning och konsekvens” i all vänskaplighet. Ingen av de inblandade tog illa vid sig, och därefter uppstod en bra diskussion bland deltagarna om hur leken i det här fallet kunde uppfattas. Om vi alla gjorde så till vardags så skulle många missförstånd kunna undvikas, säger Anders Kilander, pressansvarig för ”Ex on the beach Sverige” på Kanal 5.

Goda vänner i dag

I dag är Calle Åberg god vän med Rasmus, som är en av de som gick hårdast fram mot Calle i huset.

– Jag ska faktiskt börja en Youtube-kanal med humorklipp med Rasmus där inne. Vi släpper en låt också.