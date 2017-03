Superstjärnorna skriver låtar till Zara Larsson

Tar hjälp av flera experter på nya skivan





Succéerna är många för svenska musikundret Zara Larsson.

Hennes nya album ser inte ut att bli något undantag.

Ed Sheeran, Jocke Berg, Erik Hassle och Christian Waltz är bara några av de erkända låtskrivare hon tagit hjälp av på skivan.

Rena rama stjärnkavalkaden.

Snart släpper Zara Larsson, 19, sitt första internationella album ”So good”, och det är stora namn hon fått hjälp av i musikskapandet.

En av låtskrivarna är världsartisten Ed Sheeran , som själv nyligen släppt ett album. Han har skrivit låten ”Don’t let me be yours” till Zara.

Jocke Berg , sångaren från nedlagda bandet Kent, har förut skrivit flera låtar till Petra ”September” Marklund. Nu har Marklund och Berg tillsammans skrivit låten ”Only You” till Larssons album.

Erik Hassle , som var med och skrev ”Endless” på Zara Larssons förra album, har även denna gång bidragit i låten ”Make that money girl”.

Andra låtskrivare som har hjälpt Zara Larsson på traven för fortsatt framgång världen över är erkända namn som Ana Diaz , Christian Waltz och Daniel Ledinsky .

Zara Larssons album ”So good” släpps 17 mars.