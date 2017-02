Shia LaBeoufs anti-Trump-konst stoppas











Shia LaBeouf protesterar mot Trump med installationen ”He will not divide us”.

Nu stänger museet skådespelarens projekt – fyra år för tidigt.

Orsak? En säkerhetsrisk.

”He will not divide us” heter det direktsända konstprojektet av Shia LaBeouf , 30, på Museum of the Moving Image i New York.

”Transformers”-skådespelaren och performancekonstnären skapade verket i protest mot USA:s president Donald Trump .

Konstprojektet, som öppnade på Trumps installationsdag, innehåller en webbkamera som museibesökarna uppmuntras gå fram till, för att säga: ”Han kommer inte dela oss”.

I fyra år – alltså hela Trumps första mandatperiod som president – skulle installationen visas. Men redan nu har protestkonsten stoppats, för att museet ser projektet som ”en allvarlig säkerhetsrisk”. Det skriver filmsajten Variety .

Shia LaBeouf gripen

”Sedan installationen uppfördes har det kommit in dussintals hot om våld och flera gripanden har gjorts. Polisen har känt sig tvungen att vakta projektet 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan”, förklarar museet i ett pressmeddelande, översatt av TT.

Shia LaBeouf har själv gripits, efter ett bråk med ung man. Skådespelaren fick dock gå fri samma dag.

Teamet bakom konstprojektet meddelar nedstängningen i livestreamen. Orden ”museet har övergett oss” fyller skärmen.