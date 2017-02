Sonen dissar 50 Cent i ny låt

50 cent. Foto: AP TT NYHETSBYRÅN

”Jag är bara ärlig”

50 Cent dissas av sin son i en ny låt.

Nu berättar han om bråken och relationen till pappan.

– Hans musik har inte varit bra på sistone. Jag är bara ärlig, säger Marquise Jackson.

Marquise Jackson , 19, släppte sin första singel ”Different” exakt på dagen fjorton år efter att hans pappa Curtis ”50 Cent” Jackson gav ut sitt kända album ”Get rich or die tryin’”. ”Lost my pops, he’s still alive” rappar Marquise i låten.

– Han lever fortfarande men jag kan inte säga när vi senast hade en konversation, säger Marquise till Rap-Up och bekräftar att låten handlar om pappan.

50 Cent och sonen hade kontakt när Marquise var barn, men nu har relationen till sonen och exet Shaniqua Tompkins har varit infekterad i många år.

– När jag växte upp var pappa min superhjälte, det var som att ha en pappa som var stålmannen, mer eller mindre, säger han till Rap-Up.

”Började inse saker”

– Men när jag blev äldre började jag inse saker, och såg vissa mönster som påverkar relationen med människor. Det är vad som hände mellan mig och min pappa, säger han.

50 Cent har betalat över 65 000 kronor i månaden i underhållsbidrag till exet. Shaniqua Tompkins har även försökt stämma 50 Cent på mångmiljonbelopp, men utan att lyckas.

I en intervju med TMZ förnekar Marquise att låten är en diss mot pappan. Men på frågan om ett framtida musiksamarbete är aktuellt, är svaret inte nådigt.

– Hans musik har inte varit bra på sistone. Jag är bara ärlig, det är min åsikt, säger Marquise Jackson till TMZ.

Familjen har länge haft ett öppet bråk, som gått att följa i sociala medier.