Viveca Lärn om Carin Mannheimer: ”Saknar henne enormt”

Jobbade ihop med tv-serien "Saltön"











De två nyaste säsongerna av Saltön har en ny regissör.

Även om Viveca Lärn är nöjd berättar hon fortfarande varmt om samarbetet med sin vän Carin Mannheimer.

– Jag saknar henne enormt måste jag säga, säger hon till Nöjesbladet.

Tv-serien Saltön är baserad på böckerna av Viveca Lärn kring livet på den fiktiva ön.

Den 20 augusti har den fjärde säsongen premiär, som regisserats av Lena Koppel , precis som den tredje. De två första säsongerna regisserades istället av Carin Mannheimer. Hon dog 2014.

– Vi hade ett väldigt tätt samarbete. Hon följde böckerna väldigt noga och ringde till mig så gott som dagligen och diskuterade olika saker. Det var ju jätteroligt. Jag har haft ett bra samarbete med Lena Koppel också. Men helt annorlunda. Hon har satt sin prägel på ett annat sätt. Men jag tycker om bådas sätt, säger hon till Nöjesbladet.

Saknar Mannheimer

Lärn och Mannheimer blev nära vänner under produktionen av serien.

– Det var underbart. Jag har jobbat med olika människor och det är nog väldigt ovanligt med det samarbetet som jag och Carin hade.

Vad var det som gjorde att ni jobbade så bra ihop?

– Enligt Carin var det för att vi har samma humor och samma intresse av den udda människan. Den som inte är så perfekt utan åker på lite smällar men ändå har en längtan efter förändring. Vi hade många djupa samtal. Det var verkligen härligt. Jag saknar henne enormt måste jag säga.

När Mannheimer fått jobbet som regissör skulle Lärn träffa henne på restaurang kometen i Göteborg.

– Hon satt och väntade på mig. När jag kom in genom dörren sa hon, på sin skånska: ”Jag föredrar döda författare”. Det var så himla underbart.

”Chockad och stum”

I den fjärde säsongen har SVT gjort flera ändringar, berättar Lärn. Nya karaktärer har lagts till på ön. Däribland en gangster. Hon har sett de kommande avsnitten och är nöjd. Något som förvånat henne med produktionen är Claes Månssons roll som tobakshandlaren Holger.

– Holger är väldigt kort i mina böcker. Han är väldigt rolig och en fryntlig herre. Claes Månsson är ju en väldigt bra skådespelare men det skiljer sig mycket. Han är ju väldigt lång. Jag blev chockad först och stum.

Känner du ”nej vad gör ni med mina böcker?” när karaktärer ändras eller läggs till?

– Nej. Det är inte så himla heligt för mig. Jag tycker att böckerna får tala för sig så får tv-serien tala för sig. Det stör mig inte. Men det är klart att det finns gränser. Om det hade kommit in rasism eller konstig politik är det klart jag hade reagerat.

Ska skriva ny bok

Om det blir en femte säsong av Saltön är ännu inte bestämt, enligt SVT. Det finns en bok kvar att utgå från: ”Halta Hönans hotell”, som kom ut 2016.

Däremot jobbar Lärn just nu på en ny bok. Under sommaren har hon funderat och under hösten tänkte hon ’komma loss’, som hon utrycker det. Vad den handlar om vill hon däremot inte avslöja.

– Nej, det är hemligt. Jag kan säga vad det inte är. Det är inte lyrik och det är ingen reseskildring, haha. Jag har inte berättat det för någon, säger hon.