Rapparen The Kidd Creole gripen för mord

Ska ha knivhuggit en hemlös man till döds





The Kidd Creole, 57, var en del av den ansedda hiphopgruppen Grandmaster Flash and the Furious Five.

Nu har han gripits för mord.

Rapparen ska ha knivhuggit en hemlös man till döds, rapporterar TMZ .

The Kidd Creole , som egentligen heter Nathaniel Glover , anses vara en pionjär inom genren och var tidigare medlem i hiphopgruppen Grandmaster Flash and the Furious Five . 2007 blev de den första hiphopgruppen att väljas in i The rock & roll hall of fame.

På senare tid har The Kidd Creole jobbat som säkerhetsvakt och vaktmästare i New York. I onsdags greps han för mordet på en 55-årig hemlös man på Manhattan.

Rapparen står anklagad för att ha knivhuggit 55-åringen upprepade gånger under tisdagskvällen. 55-åringen dog senare på sjukhus.

”Hade ingen relation”

Attacken ska ha varit en reaktion på att mannen trodde att han var homosexuell och enligt Daily Mail trodde The Kidd Creole att mannen försökte stöta på honom.

– De hade ingen relation sedan tidigare. De pratade. Det gick överstyr. Det var någon slags diss, säger en polis till tidningen.

2007 greps Nathaniel Glover för olaga vapeninnehav efter att ha burit kniv och 1995 och 1982 togs han av polis av samma anledning efter att ha burit pistol.