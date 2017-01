Donald Trump är som en fånig Batman-skurk

Har gränsen mellan fakta och fiktion någonsin varit suddigare?

Donald Trump är en fånig kliché.

Fånig och farlig.

Och som väntat verkade hans tal vara skrivet av en Batman-skurk.

Åh, vilken vecka.

Åh , vilken vecka, igen.

Ta Donald Trumps installationstal som exempel. Det kunde ha varit skrivet av en seriefigur, en tvådimensionell skapelse i fyrfärg som uttrycker sig i pratbubblor.

Jämförelsen förstärktes eftersom talet innehöll en mycket tydlig popreferens. Trump citerade nämligen superskurken Bane.

Bane är jättestark. Han kan enligt säkra källor, i det här fallet DC Comics, lyfta 15 ton. När han flydde från fängelset Pit blev han så svårt skadad att han måste bära mask i resten av livet. Genom masken får han smärtstillande gas. Resultatet är bland annat att rösten påminner om en person som har glömt sin astmasprej.

Banes kumpaner Trogg, Zombie och Bird är döpta efter 60-talsbanden The Zombies , The Troggs och The Byrds . Men han är mest känd för att ha knäckt Batmans rygg.

I sista delen av Christopher Nolans filmtrilogi om den brottsbekämpande fladdermusen, ”The dark knight rises” från 2012, spelas Bane av Tom Hardy . I en nyckelscen håller terroristen ett flammande tal för att skrämma och uppvigla massorna där han meddelar att han tagit tillbaka makten från ” ... the corrupt! The rich! The oppressors of generations who have kept you down with myths of opportunity, and we give it back to you, the people. Gotham is yours. ”

Och för att skrämma och uppvigla massorna i fredags sa Trump:

”Today we are not merely transferring power from one administration to another or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C., and giving it back to you, the people.”

Tack, jag vet. Bevisföringen haltar. Varken budskapet eller orden förtjänar en Oscar för originalitet. Politiker och terrorister använder liknande klyschor hela tiden.

Men den exakta ordföljden ”... och vi ger (makten) tillbaka till er, folket” väcker en del tankar. Kan vi vara säkra på att Trump inte är inspirerad av Bane? Eller för att låna en tidstypisk retorik från en SD-politiker i Almedalen – känns det så?

Donald Trump vibrerar av en i det närmaste erotisk beundran för hårda män. Han respekterar wrestling och politiker som gärna sätter den starkes rätt före demokrati. Ibland verkar det som The Donald vill smörja in Vladimir Putins torso med smör.

Trump kan säkert ha hängt upp ett stort idolporträtt av Bane i sin skyskrapa på Manhattan. Superskurken lyckades trots allt invalidisera Bruce Wayne, den ångestridna hjälten som kämpar för de fattiga och utsatta i USA.