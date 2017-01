”Beck” tillbaka – med fyra nya filmer











Spelas in i februari – premiär 2018

19 år sedan första filmen.

Nu får Peter Haber dra på sig den grå minen igen.

Fyra nya Beckfilmer spelas in i vår, bekräftar produktionen för Nöjesbladet.

Det har blivit dags för del 35–39 i filmserien om Martin Beck.

Detta trots att han verkade sugen på pension i senaste filmen ”Beck: Sista dagen”, men han får vänta ett tag till. De nya filmerna börjar spelas in i februari och väntas ha premiär 2018. Först i C More och sedan i TV4.

Även nu med Peter Haber som Martin Beck och Kristoffer Hivju som Steinar Hovland.

Senaste filmen hade premiär på C More 2 april förra året.

Den allra första Beckfilmen, baserad för på första romanen ”Roseanna”, kom redan 1967 med Keve Hjelm i huvudrollen.