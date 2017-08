Här kärleksbombar Zara Larsson pojkvännen: ”Älskar dig sååå mycket!”



1 av 2 | Foto: Thomas Johansson Zara Larsson hyllar och grattar pojkvännen Brian på sitt Instagram.

Zara Larsson är kär. Riktigt sådär upp över öronen.

På Instagram tokhyllar hon nu pojkvännen Brian Whittaker.

”Jag tittar på dig varje dag och bara ’wow det där är min pojkvän’, jag kan bara inte fatta det??!!!”, skriver hon i sitt senaste inlägg .





1 av 3

Zara Larssons pojkvän Brian Whittaker fyller år.

Hon gratulerar honom på Instagram med hjälp av kärleksförklaringar och superlativ.

”Tack för att du älskar mig så som du gör Brian Whittaker. Jag kunde inte önska mig en bättre person till min andra hälft. Jag tittar på dig varje dag och bara ”wow det där är min pojkvän”, jag kan bara inte fatta det??!!!”, skriver hon och fortsätter:

”Titta på dig, jag älskar dig sååå mycket!!! Grattis på födelsedagen, stora killen”.

”Frustrerande”

Men det är inte lätt att göra alla till lags som nykär.

I senaste avsnittet av Zara Larssons podcast ”Sanningens mammor” berättar hon att pojkvännen är på besök, men är rädd för att vännen Olivia Gateau, som hon har podcasten tillsammans med, känner sig som femte hjulet.

– Du tror att du är i vägen, men jag känner ju verkligen att jag vill vara med dig. Och det är ju frustrerande när jag har min pojkvän över här, eftersom jag kan ju inte tala om för honom att han ska gå hem och sitta själv i mitt rum i typ fem timmar för att jag ska vara med dig.

Träffades via Twitter

Förhållandet började med ett Twitter-ragg. Den 27 november 2015 twittrade Zara Larsson två bilder på Brian Whittaker och skrev ”Who are you where do you live how old are you why are you so fine how do you like your eggs cooked in the morning?”.

Det hölls hemligt ett bra tag, men så i slutet av juni avslöjade Zara Larsson att hon numera kilar stadigt med den brittiska modellen Brian Whittaker. I samband med att förhållandet blev allmänt känt publicerade hon en bild på de båda på Instagram med texten: ”He likes his eggs scrambled”. Cirken sluten.

LÄS OCKSÅ Zara Larssons pojkvän – utsedd till en världens hetaste

LÄS OCKSÅ Rosh hyllar Zara Larsson: Är en förebild för alla