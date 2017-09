Tv-bråket fortsätter: Parterna har ännu inte enats

Inget avtal i sikte: ”Vår dörr är öppen för förhandlingar”





1 av 3

Fotbollsintresserade Com Hem-abonnenter riskerar fortfarande att missa söndagens VM-kval i fotboll. Bolaget har ännu inte kommit överens med Discovery Networks om ett nytt avtal.

Det låsta läget kvarstår enligt Dan Panas , presschef på Discovery Networks, som inte vet om det kommer att ske några förhandlingar under dagen.

– Jag har inget nytt att rapportera. Men vår dörr är öppen för förhandlingar, det är ju Com Hem/Boxer som bestämmer vilka kanaler vi vill ha, säger han.

Kanalerna försvann mitt under tennismatch

Com Hem är inte nöjda med erbjudandet från Discovery och hävdar att färre tittar på deras kanaler. Discovery hänvisar till MMS tittarmätningar och menar de tvärtom har fler tittare. När de två parterna inte kunde komma överens och avtalet löpte ut natten mellan torsdag och fredag, försvann kanalerna från Com Hem/Boxers kunder, mitt under ett avgörande set för Roger Federer i US Open.

”Pajkastningen måste ta slut”

Klockan 18 på söndagskvällen möter herrarnas fotbollslandslag Vitryssland i VM-kvalet, en match som sänds i Kanal 5. Huruvida parterna kan enas innan dess återstår att se.

Båda parter har tidigare haft svårt att komma överens och ingen har valt att vika sig inför den andres krav, 4,5 miljoner tittare har drabbats av nedsläckingen av kanalerna. Com hem har tidigare sagt att Discovery måste ”sluta hålla svenska folket som gisslan” samtidigt som Discovery säger att man vill att ”pajkastningen ska ta slut”. Båda två var med i en telefondiskussion i Aftonbladet Morgons studio under fredagen men inte heller där kunde parterna komma överens.

LÄS OCKSÅ Com hem om Discoverys taktik: ”Tar tittarna som gisslan för att sätta press”

LÄS OCKSÅ Kunderna rasar efter kanalbeslutet: ”Stor besvikelse”