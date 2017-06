Ny start för Jennifer Garner

Brytningen med Ben Affleck äntligen över





HOLLYWOOD

Det är två år sedan Jennifer Garner och Ben Affleck gick skilda vägar.

Nu har den 45-åriga trebarnsmamman läkt.

- Jag har aldrig sett henne lyckligare, säger en uppgiftslämnare.

I april slutfördes hennes och 44-åriga Afflecks skilsmässa.

Samtidigt flyttade han från parets gästhus där han bott sedan brytningen.

– Det gjorde inte Jen något att andra tyckte att deras situation var underlig. Hon tog tid på sig medan hon funderade över hur hon ville ha det, säger källan som i veckotidningen People uppges komma från nöjesbranschen.

– Hon gör och har alltid gjort det hon tycker är bäst för familjen.

Dessutom ville hon inte ge upp deras relation.

– Jen ville verkligen att det skulle funka och gav det sitt allt, säger uppgiftslämnaren.

Gick i terapi

– Hon älskar Bens intelligens, hans arbetsetik, medkänsla, sociala inställning och hur han är som pappa.

Men det räckte inte.

Innan brytningen hade de enligt People gått i terapi i två år.

– Ben älskar tanken på familj men han har en oberoende inställning och funkar bättre på egen hand.

– Han ville ha en bra kvinna och familj. När han väl fick det klarade han inte det dagliga ansvaret.

En del av förklaringen stavas missbruk.

Så sent som i år la han in sig på avvänjning – för andra gången.

– Jennifer var villig att kämpa tillsammans med honom. Det var inte bara för barnens skull utan för att hon älskade honom, säger uppgiftslämnaren.

Bekymmersfri

– Efter ett tag insåg hon att det inte skulle bli bättre och bestämde sig för att gå vidare.

Sedan dess har hon återvänt till Hollywood och gjort flera lågbudgetfilmer.

En av dem, ”Simon vs the homo sapiens agenda”, spelades nyligen in i Atlanta.

– Ärligt talat har jag aldrig sett henne så glad och bekymmersfri förut, säger en person på inspelningen.

– Hon var trevlig mot alla, pratade och skrattade.

Även om hon fortfarande kallar Affleck sitt ”livs kärlek” innebär inte det att tvåsamheten är ett avslutat kapitel.

– Hon är en kvinna som vill ha en kärnfamilj, säger källan.

– Framtiden ligger öppen.