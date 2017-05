The Rock vill bli president

”Det är något jag tänker på”







HOLLYWOOD

Donald Trump kanske inte blir den sista amerikanska presidenten som kommer från nöjesbranschen.

Nu öppnar Dwayne ”The Rock” Johnson dörren till en liknande satsning.

– Det är inte omöjligt, säger han till GQ .

Den 45-årige före detta wrestlingstjärnan är en av USA:s mest populära actionskådisar och gör just nu succé i ”The Fate of the Furious”.

Men de senaste månaderna har fått honom att fundera över den politiska världen.

– Det började bli mer och mer aktuellt för ett år sedan. Det fick mig att gå hem och tänka till, säger han i en stor intervju med GQ .

I intervjun säger han också:

– Om jag skulle bli president tycker jag att balans skulle vara viktigt. Ledarskap skulle vara viktigt. Och att ta ansvar för alla.

– Om jag inte höll med någon skulle jag inte utestänga dem. Jag skulle faktiskt inkludera dem.

Skulle klara det

Han uppger att det första han skulle göra vore att sätta sig med meningsmotståndarna och prata med dem.

– Vi har alla frågor vi måste jobba oss igenom. En av kvaliteterna i en stor ledare är att inte utestänga folk. Jag saknar det nu. Även om jag inte håller med någon måste vi hitta en lösning.

En som tror att The Rock skulle kunna nå USA:s högsta ämbete är filmbolagschefen Ron Meyer på NBC Universal.

– Om det vore något han fokuserade på skulle han antagligen klara det. Jag tror inte det finns något han inte klarar av. Jag skulle rösta på honom direkt.

”The Rock” syns härnäst i långfilmsversionen av ”Baywatch”.

