Kändisarna värsta nyår: ”Spydde hela kvällen”

Kändisarna om sina värsta nyår och hur du lyckas med årets firande

Maria Montazamis tradition är att hångla med sin man på tolvslaget.

Andra kändisar har haft mindre lyckade nyår.

Att bli påkörd av en bil eller att nästan frysa ihjäl i ett dike är bara några av exemplen.

Här delar stjärnorna med sig av sina värsta nyårsminnen och tipsen på hur årets firande blir det bästa hittills.

Maria Montazami. Foto: Magnus Sundholm

För första gången på flera år ska hollywoodfrun Maria Montazami, 51 inte fira nyår i Usa. Hon befinner sig i Sverige och ska vara gäst på Bingolottos nyårskväll.

– Jag har tagit med lite stora ’tassels’ från Kalifornien. Jag tänkte att jag får sätta någon liten prägel nu när det är nyårsspecial. Så jag får väl hjälpa till att dekorera och sedan prata om nyårslöften.

Efter tv-sändningen är hon och de andra gästerna hembjudna till programledare Ingvar Oldsbergs hem i Göteborg för att skåla in tolvslaget.

– Så kan man se hur han har inrett, ta ett glas champagne, fnissa och tacka för dagen.

Brukar hångla med Kamran

Maken Kamran Montazami är hemma och passar barnen, vilket gör att en tradition bryts.

– Jag har ingen att ge en riktig långtradare till eftersom att det ärmin och Kamrans klassiska version av nyår. Att stå och hångla med sin man på nyårsafton när man är 50 år kan ju vara lite b. Men, vi har alltid gjort det som en tradition och vi tycker att det är jättekul. Samtidigt känns det okej. Vi kan ju ta igen det när vi vill. Plus att jag är förkyld.

hur brukar du fira nyår hemma i Usa?

– Vi brukar gå på partaj. Aningen har vi partaj och bjuder in gäster eller så går vi till någon annan. I vår ålder går man ju på hemmafester och är där hela kvällen.

Brukar det vara ett lyxigt event?

– Hallå där, ett nyårsfirande är ofta lyxigt för alla. Även om man är en hollywoodfru firar man ju med sina vänner och alla är ju inte hollywoodfruar. Vännerna är ju de som står dig närmast och de är oftast lika normala människor som dig själv. Det finns också många människor som är ensamma på nyår. Jag hoppas alla tänker på varandra och bjuder in så att varenda människa får en chans att vara med.

Vilket är ditt värsta nyårsminne?

– Jag har säkert något men jag brukar som tur är oftast glömma allt sånt.

Vilket är ditt bästa tips för ett bra nyår?

– Ha inte för höga förväntningar och drick inte för mycket. de kombinationerna brukar oftast sluta illa. Glöm heller inte att klä upp dig. Känn dig fin och njut av de där första fem minuterna på det nya året.

Edward Blom. Foto: Peter Wixtröm

Edward Blom, 46, tv-profil och gastronom

Hur firar du nyår?

— Vi bränner all krut på julafton. Men vi brukar få ett par inbjudningar till nyår, så någonstans blir det.

Ditt värsta nyårsminne?

— Det var under de vilda studentåren. Vi hade en stor fest och vi blev ganska berusade jag och mina två vänner. Efter tolvslaget fick vi för oss att vi skulle se tonsättaren Joseph Martin Kraus grav, han ligger begravd i Solna. Och där i sökandet tappar vi bort varandra. En kamrat råkar hamna hos en finsk familj där han bjuds på brännvin, och jag själv somnar i ett dike och blir alldeles snötäckt. Jag kunde ha frusit ihjäl om jag inte haft sådan sinnesnärvaro att jag vaknade till. Så ja, värsta minnet var när jag höll på att frysa ihjäl i ett dike på jakt efter Kraus grav - som vi ännu inte lyckats hitta.

Dina bästa tips för ett bra nyår?

— Nyår ska vara uppsluppet, allting ska vara som en champagne, bubbligt. Jul har man firat med släkt och barn, så till nyår får gärna vuxnas intresses stå i centrum.

Foto: Peter Wixtröm

Johannes Brost, 70, skådespelare

Ditt värsta nyårsminne?

– Jag var en gång för längesedan till en fest och då fastnade vi i en taxi när klockan slog tolv.

Dina bästa tips för ett bra nyår?

– Träffa vänner och ät god mat och drick gott vin så tror jag att det blir bra.

Lill Lindfors. Foto: ROGER SCHEDERIN

Lill Lindfors, artist, 76

Hur firar du nyår?

– Nyår firar nog hos några goda vänner, eller hos familjen och barnbarnen. Middag, lite champagne och med tankar på vad som ska hända nästa år och hopp om att det kan bli fred i Syrien, det verkar utopiskt just nu. Jag är helt upptagen av den hopplösheten.

Ditt värsta nyårsminne?

– Min mamma gick bort på juldagen 2004 och min pappa på nyårsdagen, så den här tiden har också varit tillbakablickar på mina föräldrar. Det har varit både glädje och en saknad. De var båda gamla så det var ingen chockartad sorg, men det är ändå ett sammanträffande att de valde juldagen och nyårsdagen.

Ditt bästa tips för ett bra nyår?

– Jag tror att det är ett bra tillfälle att tänka efter. Löften är jag inte så mycket för. Tålamod är en bristvara i vår tid. Det ska hända saker hela tiden, man ska tjäna mycket pengar snabbt, det ska vara nytt och inne. ta en tyst minut och tänk efter hur möter vi andra människor, och vad man vill utveckla hos sig själv och bli bättre på. Jag tror att man får mycket tillbaka då. Sedan ska man ha lite kul också så man får energi. Det ska gärna vara dans på nyårsafton, det tycker jag är jättehärligt. Det är det så sällan nuförtiden, för det mesta sitter man runt bordet och dricker vin. Och så ska man klä sig väldigt fint och göra det till en festkväll. Och tänka efter hur fantastiskt det är att bo i ett alldeles demokratiskt samhälle som Sverige och att man får fira här. Vi bor i ett land där vi kan gå ut på kvällen, vattnet rinner, jag kan spola på toaletten, vi kan dricka vattnet. Vad fantastiskt det är att leva i ett land som Sverige.

Ingvar Oldsberg. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Ingvar Oldsberg, 71, programledare

Hur firar du nyår?

– Mellan 20–22 blir det i tv-rutan på nyårsafton. Sedan blir det partaj hemma hos mig med imitatören Jörgen Mörnbeck, buktalaren John Houdi, tennisorkalet Björn Hellberg och hans familj, och Maria Montazami från Los Angeles. De är i stan för att vara med i tv-programmet, så jag ville erbjuda dem att göra något i stället för att gå till hotellrummet. Det kör vi i min lägenhet från 22.30 efter tv-sändningen. Jag har engagerat den gamla fine kocken Franks från Smaka som kommer hit redan på eftermiddagen och gör hummersoppa och anka i apelsinsås. Det första gänget käkar och sedan brötar vi andra in vid 22:30. Sedan blir det snittar och prosecco. Får man upp Hellberg på dansgolvet är väl det årets bild redan då. Jag tror inte att vi håller på så vansinnigt länge, sedan kommer ju nyårsdagen. Säg att vi håller på till 02 eller någonting.

Ditt värsta nyårsminne?

– Jag har inget. Jag har heller inget som är så exceptionellt bra för jag har nog tagit det firandet för vad det är utan de här jättestora förväntningarna.

Dina bästa tips för ett bra nyår?

– Nej, egentligen är det bara att vara uthållig. Hålla ut tills det blir nyår.

Sebastian Ljungberg. Foto: DANIEL OHLSSON/TV4

Sebastian Ljungberg, deltagare ”Bachelor”, 37

Hur firar du nyår?

– På nyårsafton kommer nog gå på en privat fest med lite vänner i Stockholm som det ser ut nu. Det är en härlig kväll som man haussar upp lite för mycket, nu blir det middag med vänner, man är 37 år, man blir lite lugnare då.

Dina bästa tips för ett bra nyår?

– Jag tycker man ska försöka samla sina nära och kära. Jag uppskattar en härlig middag tillsammans och fira tolvslaget med lite bubbel.

Charlie Grönwall. Foto: MAGNUS SANDBERG

Charlie Grönvall, 26, Idol-deltagare och artist

Ditt värsta nyårsminne?

– Varje nyår sedan jag skaffade min hund Ripley. Han är så rädd hela dagen då det skjuts raketer lite då och då. Han bara ligger och skakar under min brors skrivbord och vill inte gå ut. Jag tycker det är en superbra ide att spara smällarna till tolvslaget om man ska skjuta.

Dina bästa nyårstips för nyår?

– Våga prova nyår utan alkohol om ni har barn. Dra igång gemensamma aktiviteter som charader, sällskapsspel och snöbollskrig. Så barn och vuxna kan ha kul tillsammans.

Anna Book. Foto: ANNA TÄRNHUVUD

Anna Book, 46, artist

Hur firar du nyår?

— Nyår vet vi ännu inte. Det är många som rycker och sliter i oss. Men om vi är hemma brukar vi vara ganska traditionsbundna med hummer, skaldjursbuffé, oxfilé och allt det där.

Ditt värsta nyårsminne?

— För många år sedan bodde en vän hemma hos oss, hon var i slutskedet av sin graviditet. På nyårskvällen gick vattnet och värkarna kom. Så där stod jag på Södersjukhuset, bara någon timme efter tolvslaget, med en liten flicka i famnen. Nyårsfirandet kom av sig, men det var för en väldigt fin sak.

Dina bästa tips för ett bra nyår?

— Försök att stressa lite mindre. Ta det lugnt. Det gör inget om det inte är perfekt städat i varandra rum. Se bara till att det är trevligt där ni ska vara. Gör det så enkelt du kan, och våga ta hjälp av vänner och familj, för att till exempel göra middagen. Blir det inte hundra så skratta åt det. Det är det som gör ett hem levande

Foto: SANDBERG

Alexander Hermansson, 24, programledare

Hur firar du nyår?

— På nyår blir det stor middag med vänner.

Ditt värsta nyårsminne?

— Jag har haft turen att ha väldigt många bra nyår. Men en vän som vi skulle träffa upp blev inlåst i en buss över tolvslaget. Någon hade smällt av en raket inne i bussen, så chauffören blev så arg så han stannade och låste in alla. Och där fick de sitta medan han ringde polisen.

Dina bästa tips för ett bra nyår?

— Vi brukar gå varvet runt där man får berätta om något viktigt som har hänt under året. Jag tycker det är fint när man inte bara äter och dricker bort året, utan att man försöker rannsaka sig själv och ser vad som har varit bra och vad man är tacksam över. Det blir ett värdigt avslut.

Sigrid Bergåkra. Foto: BJÖRN LINDAHL

Sigrid Bergåkra, 43, tv-bonde

Hur firar du nyår?

— Nyår tillbringar vi i fjällen.

Ditt värsta nyårsminne?

— Jag hade en pojkvän som inte ville gå på den nyårsfest vi var bjudna till. 18 år senare visade det sig att det berodde på att han varit otrogen och tjejen skulle gå på samma fest. Så det var därför vi hade stannat hemma och tittat på tv.

Dina bästa tips för ett bra nyår?

— Ge ett nyårslöfte som du kan hålla. Tänk på djuren och strunta i smällare. Och så tycker jag även man kan tänka på att ska man konsumera alkohol så ska man göra det i mängder som man tål.

Filip Wennerlund, 32, singelpräst i tv

Hur firar du nyår?

– Jag ska på en nyårskonferens för unga vuxna. Det är lite som ett läger fast för vuxna.

Ditt värsta nyårsminne?

– Jag har inga värsta nyårsminnen. Oftast är det när man har höga förväntningar som inte infrias.

Dina bästa tips för ett bra nyår?

– Att inte ha för höga förväntningar. Om man vill ha roligt handlar det ofta om ens egen inställning.

Sigrid Bárány

Sigrid Bárány, 41, ”Sveriges mästerkock” 2012

Hur firar du nyår?

– Det vet jag faktiskt inte än. Ofta brukar jag fira med vänner hemma i Uppsala, det är ju min gamla hemstad. Och det gamla gänget, vi har ju firat nyår tillsammans sedan gymnasiet i princip. Nästan varje år. Så där kommer det finnas en fest så vi får se om jag går på den eller om jag gör någonting annat. De senaste åren har jag känt att det har varit väldigt skönt att ta det lugnt på nyår. Förra året åkte jag hem från festen i Uppsala så jag var hemma i Hägersten vid tolvslaget. Och satt i min lägenhet och drack örtte och tittade på världens härligaste fyrverkeri-utsikt för jag bor rätt högt upp så det är helt fantastiskt. Och det var så skönt att inte vara uppe jättesent och att den första dagen på det nya året inte var så seg. Men då kände jag, gud jag är en tant nu. Så det kan hända att jag kör en upprepning av den grejen, går på fest, har en taxi som väntar, tar 23-tåget hem och kommer hem lagom till fyrverkerierna.

Ditt värsta nyårsminne?

– Jag var värdinna på en nyårsfest i Uppsala, det här var rätt länge sedan, och så skulle jag bara hem och duscha, slänga på mig klänningen och åka tillbaka. Då ringde en kompis och hade värsta nyårsdramat. Det brukar bli lite känsligt där runt nyår, vad har jag åstadkommit i år, vad ska jag göra nästa år, ångest ångest ångest. Så det blev inte den där sköna lilla stunden, utan jag fick i stället vara lite psykolog över telefon. Sedan fick jag bara kasta på mig klänningen och cyklade i panik till festen. Och det var snöblandat regn och dålig sikt och i en korsning kom det en taxi som inte såg mig. Så jag körde rätt in i den här taxin och flög liksom över motorhuven, cykeln åt ena hållet och jag åt andra och det var otroligt ruskigt. Och jag hade självklart ingen cykelhjälm så det hade kunnat gå jättedåligt. Men det enda var att jag hade skrapat upp benet rätt rejält, det blödde massor men jag hade klarat strumpbyxorna. Det hade inte gått en maska. Det var nästan räddningen i en ganska obehaglig situation, jag hade i alla fall klarat strumpbyxorna. Det var nog den ruskigaste olyckan jag varit med om.

Dina bästa tips för en bra nyår?

– Att man är med och lagar maten innan festen för jag har nästan aldrig haft så kul som när jag är med och förbereder middagen. Det är någonting som gör att man går upp i varv, och så känner man sig så härligt insyltad och inkluderad när man är med och fixar festen. Det är något ganska härligt med att laga mat till människor, att man hamnar i en ganska skön stämning av generositet och omtanke och då är festhumöret på något sätt redan där.

Catarina König Foto: JONAS ENG

Catarina König, 31, ”Sveriges mästerkock” 2016

Hur firar du nyår?

Vi firar alltid nyår med alla våra nära vänner uppe i Vemdalen med massa god mat, dryck och firande där även barnen är inkluderade. Det är fest för dem också.

Ditt värsta nyårsminne?

– Jag har inget dåligt nyårsminne.

Ditt bästa tips för ett bra nyår?

– Bästa tipset är att planera mat och dryck i god tid. Att göra mat som kanske till och med går att förbereda både på morgonen eller dagen innan. Och gärna massa pynt, guld, silver, girlanger, ballonger och väl kylt bubbel.

Angelica Karlsson Foto: MAGNUS SANDBERG

Angelica Karlsson, 28, tv-profil

Hur firar du nyår?

– Det vet jag faktiskt inte än, där har vi inte bestämt någonting för då kommer ju bebisen när som helst så vi har inte riktigt planerat det. Men jag tror att vi kommer vara på Birger Jarl och fira, på båten.

Vilket är ditt värsta nyårsminne?

– Jag kan inte komma på att jag har något värsta nyårsminne faktiskt, inget dåligt minne från varken jul eller nyår så där har jag haft väldigt tur.

Ditt bästa tips för ett bra nyår?

– Jag vet faktiskt inte, nu börjar jag bara tänka på hur synd det är om alla som har det så tufft. Och jag blir bara så ledsen när jag tänker på det, på dem som kanske är omgivna av mycket alkohol i sitt firande och att det är jobbigt för många barn. Men ett tips är väl att, jag tycker inte att den här tiden måste vara den tiden när man är en lycklig familj för det kan kännas lite tråkigt för många, att det kan kännas så fejkat. Men runt julen och nyår borde man försöka att inte stressa så mycket utan bara se det som lite tid till att vara lediga, vara med varandra och äta gott, umgås och bara vara som familj och släkt. Vara snälla mot varandra, inte lägga så mycket press och tvinga sig själv att vara perfekt och att man ska tvingas vara med människor man inte tycker om. Det förstår inte jag. Var med de du tycker om, njut, ta hand om varandra.

Alexander D’Rosso. Foto: MARCUS ERICSSON

Alexander D’Rosso, 26, vinnare av Paradise hotel 2016

Vilket är ditt värsta nyårsminne?

– Det var ett nyår då jag inte kommer ihåg någonting. Jag var 15 eller 16 och det var en av de första gångerna jag drack alkohol. Vi hade köpt vodka och drack typ ett helrör var. Vi satt ner hela kvällen, i ungefär 4 timmar. Sedan när vi reste oss upp strax innan tolvslaget ramlade alla bara ihop. Det var katastrof. Jag låg och spydde hela kvällen.

Ditt bästa tips för ett bra nyår?

– Sällskapet är det viktigaste. vissa gillar ju att gå på hemmafest, andra att gå på klubb. Jag kan tycka att klubb inte är det roligaste. Men jag tror att det kan vara väldigt roligt att vara utomlands om man är med rätt gäng.

Cornelia Gyllborg. Foto: MARCUS ERICSSON

Cornelia Gyllborg, 21, deltagare i Paradise Hotel 2016

Hur firar du nyår?

– Jag kommer att gå ut i Stockholm med kompisar.

Vilket är ditt värsta nyårsminne?

– Jag har bara haft dåliga nyår tror jag. Jag tycker att nyår är ganska överskattat. Det är en stor grej men brukar aldrig bli sådär roligt som man förväntar sig. Jag tycker om spontana utgångar.

Ditt bästa tips för ett bra nyår?

– Jag tror att man ska käka middag med några vänner och sedan se vart det bär. Inte göra för mycket planer.

Hampus Marcussen. Foto: MARCUS ERICSSON

Hampus Marcussen, 23, deltagare i Paradise Hotel 2016

Hur firar du nyår?

– I fjällen i Vemdalen. Där åker jag skidor, stugmyser och dricker öl.

Ditt bästa tips för ett bra nyår?

– Ta inte nyår på så stort allvar. Det känns som att ju mer planering, desto sämre blir det. Se inte på det som det största du gör på hela året. Då blir det bara katastrof. Man kan bara bli besviken.

Johan Kernvall.

Johan Kervall, 23, deltagare i Paradise Hotel 2016

Hur firar du nyår?

– Det blir Göteborg med med lite polare. Vi kommer laga lite mat och sedan får vi se om det blir utgång eller något speciellt event. Jag tar det lite som det kommer.

Ditt bästa tips för ett bra nyår?

– De tär att vara positiv. Startar man året med glädje så brukar det vara det bästa. alla är inte för alkohol. Man behöver absolut inte fira med alkohol. Men det komme rjag att göra. Fira med dina närmsta vänner. har man flickvän ska man väl fira med henne. Det viktigaste är att man är med personer man mår bra med.

Vilket är ditt värsta nyårsminne?

– Alla mina nyår har faktiskt varit väldigt bra. Jag har inte haft något som är ”usch vad tråkigt”.

Tim Söderström. Foto: TV3

Tim Söderström, 24, deltagare i Paradise Hotel 2016

Hur firar du nyår?

– Jag har planerat ihop med ett stort gäng barndomsvänner. där ingår bland annat Adrian, som också varit med i Paradise Hotel. Det här året har vi sagt att vi ska sätta oss på en riktigt schysst restaurang i timmar och äta gott, dricka gott och ’tjöta’ gott.

Ditt bästa tips för ett bra nyår?

– Du ska omringa dig själv med människor som du älskar och som älskar dig. Sedan ska du bara må gott. Och smälla jävligt feta smällare.

Vilket är ditt värsta nyårsminne?

– Värsta och värsta. Jag har varit med om rätt bänga grejer i mitt liv. Det har hänt i min ungdom att folk för fulla och hamnade i slagsmål. så har det tyvärr sett ut många gånger.

Bettina Runnerström. Foto: MARCUS ERICSSON

Bettina Runnerström, 21, deltagare i Paradise Hotel 2016

Hur firar du nyår?

– I år ska jag fira i Halmstad. Jag har firat i Stockholm de senaste tre åren. Först ska vi på nyårsmiddag hos en av mina bästa vänner. Sedan ska vi vidare på hemmafest. Det ska bli så roligt. Jag hoppa att det finns någon där som man kan hångla med.

Ditt bästa tips för ett bra nyår?

– Hitta någon tidigt under kvällen att ge nyårskyssen till.

Magnus Hedberg. Foto: BJÖRN LINDAHL

Magnus Hedberg, 44, programledare i Lyxfällan

Hur firar du nyår?

– Det blir hemma i stan. Vi ska till en kompis som också bor i Bromma på gångavstånd. Då kan vi promenera till festen och middagen och sen gå hem. Det är skönt.

Ditt bästa tips för ett bra nyår?

– Det bästa sättet att bli nöjd med nyår är att inte trissa upp förväntningarna innan. Tänkt att det är en vanlig lördagkväll så kommer det bli så mycket bättre än en vanlig lördagkväll. Om man tänker att det här är årets värstingnatt och har alla förväntningar på topp så blir många besvikna sen. Lägg bort all ångest för det som inte blev av i år och se till att inte sätta upp allt för hårda nyårslöften. Lägg det på en snäll nivå.

Vilket är ditt värsta nyårsminne?

– Det var millenieskiftet. Det var nog skolexpemplet på de sanslösa förväntningarna. Vi landade på någon fest i Vasastan och kom ut på Norra bantorget på morgonkvisten. Vi fick inte tag på någon taxi och så var det någon kille som blev knivskuren. Vi mötte honom. Han gick med sin kompis och det forsade blod från handen så det var lite roddigt.

Arne Weise. Foto: LASSE ALLARD

Arne Weise, 86, tv-profil

Hur firar du nyår?

– Det beror på vem som ringer och bjuder in mig.

Vilket är ditt värsta nyårsminne?

– Det har jag förträngt.